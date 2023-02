Grève du 7 février : quel impact à Lyon ?

Troisième journée de protestation contre la réforme des retraites mardi 7 février. TCL, SNCF, crèches, etc... quelle mobilisation à Lyon ?

La grogne continue contre le projet de loi du Gouvernement. Mardi 7 février sera le troisième acte de la protestation. Tous les syndicats seront, encore une fois, réunis pour tenter de faire reculer l'exécutif. D'autant plus que l'Assemblée Nationale commence les délibérations le jour même.

Toujours une grande mobilisation à Feyzin

La grève a toujours été fortement suivie par les agents de la raffinerie. La semaine dernière ils étaient 87% de grévistes annoncés par la CGT. Cette semaine, 70% de grévistes sont attendus dans leurs rangs.

Le trafic ferroviaire fortement impacté

De son côté, la SNCF annonce que le trafic sera fortement perturbé. Dans la région, ce sont 3 TER sur 10 qui seront en circulation contre 2 TGV sur 5.

TCL : des métros à l'arrêt aux heures de pointe.

Mardi 7 février, les TCL ne seront pas tellement impactés par la grève. Seul le métro C ne circulera pas entre 17h et 18h. Contrairement à ce qui avait été annoncé, le métro A fonctionnera normalement.

[Info voyageurs] ⚠️Mouvement social national⚠️

Après ajustement du plan de transport lié au mouvement social national, seule la ligne de métro C sera impactée par l'arrêt d'exploitation de 17h à 18h. Retrouvez le détail des lignes impactées ➡️https://t.co/3MXU9Izb4N — TCL (@TCL_SYTRAL) February 6, 2023

En revanche, le mercredi 8 février, l'impact sera plus important. Les métros A, C et D ne fonctionneront pas de 7h à 8h, en pleine heure de pointe.

Plus de détails : Lyon : Les lignes de métro à l'arrêt le matin du mercredi 8 février

Une seule crèche fermée

Pour les enfants, la grève aura peu d'impact. Écoles, collèges et lycées ne seront pas impactés. Les élèves sont en vacances scolaires. En revanche, une crèche sera fermée à Lyon 29 seront ouvertes, et 15 partiellement ouvertes annonce la Ville.