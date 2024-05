L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a publié la liste des pharmacies réquisitionnées ce jeudi 30 mai à Lyon et dans le Rhône.

C'est un jeudi noir qui se prépare ce 30 mai dans les pharmacies de Lyon et du Rhône. L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (Uspo) et la Fédération des pharmaciens d'officines appellent à une grève massive pour "alerter" sur les risques de déserts pharmaceutiques et "préserver l'accès aux soins". À Lyon, une manifestation est prévue à 9h30 sur la place d’Arsonval, dans le 3e arrondissement.

Jusqu'à 95 % des pharmacies pourraient rester closes. L'Agence régionale de santé a publié la liste des officines réquisitionnées qui seront obligatoirement ouvertes, liste à laquelle il faut ajouter les établissements ayant décidé de ne pas se joindre au mouvement de grève.

Les pharmacies réquisitionnées à Lyon :

Pharmacie Croix paquet - place Croix paquet - 69001 Lyon - 04 78 28 19 76

Pharmacie des Pentes - 9 place du Lieutenant Morel - 69001 Lyon - 04 78 28 02 52

Pharmacie de Lyon - 99 avenue Félix Faure - 69003 Lyon - 04 78 72 33 49

Pharmacie Tête d’Or - 125 cours Lafayette - 69006 Lyon - 04 72 83 95 15

Pharmacie du Moulin à Vent - 168 rue Challemel Lacour - 69008 Lyon - 04 78 00 81 08

La liste complète département par département est à retrouver sur le site de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.