Giles jaunes : 2000 à 3000 manifestants à Lyon pour l'acte XI

Deux cortèges pédestres plus un de motards ont battu le pavé, ce samedi, à Lyon pour le 11e acte de la mobilisation des Gilets jaunes.

Les rues de Lyon ont encore viré au jaune ce samedi 26 janvier. Pour la 11e semaine consécutives, le mouvement des Gilets jaune a battu le pavé. En plus des rassemblement un peu partout dans le département (lire ici), ils étaient entre 2000 et 3000 à défiler, à Lyon, en deux cortèges pédestres distincts (lire ici), qui se sont rapidement rejoints, place Bellecour, pour prendre la direction de l'Hôtel de police Montluc. Les motards avaient lancé leur manifestation plus tôt dans la matinée depuis l'hippodrome de Parilly.

Quelques échauffourées ont éclaté au niveau de la Guillotière, alors que le cortège se scindait en deux. Alors que le parcours avait été déclaré en préfecture (lire ici), les forces de l'ordre ont empêché les Gilets jaunes de rejoindre leur objectifs, les saturant de gaz lacrymogène au croisement du boulevard Vivier Merle et de l'avenue Félix Faure, les obligeant à rebrousser chemin. Le tout sous bonne garde de l'hélicoptère mis à disposition par la gendarmerie (lire ici).

De retour vers la Presqu'île, la circulation a été perturbée quai Augagneur, puis quai Jules Courmont, alors que des incidents ont éclatés entre certains manifestants et les forces de l'ordre devant l'Hôtel-Dieu. Sur le même modèle que la semaine passée, les manifestants ont fini par se masser place Antonin Poncin pour prendre la direction de Perrache, par les quais de Rhône, où ils devraient tenter de couper la circulation sur l'autoroute A7.

A 17h30, parquet comme préfecture nous communiquaient un faible nombre d'interpellations, une à deux seulement. La fin de journée étant généralement plus tendue, la situation devrait évoluer de ce point de vue. Dans le département, les opérations "péage gratuit" de de Saint-Romain-de-Popey et de Villefranche-sur-Saône ont bien été tenues, comme les rassemblement de Givors et Vénissieux.