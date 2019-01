Gilets jaunes - acte XI : le parcours des manifestations à Lyon

La colère sociale enverra encore une fois des centaines de manifestants dans la rue, ce samedi 26 janvier, pour l'acte XI de la mobilisation des Gilets jaunes. Trois cortèges sont prévus à Lyon. Ils devraient perturber la circulation.

Vénissieux, Parilly, Bellecour, place Carnot, Montluc... Les points de blocage s'annoncent nombreux ce samedi, à Lyon, dans le cadre du 11e acte de la mobilisation des Gilets jaunes. Les premiers cortèges s'élanceront à 11 heures (voir le détail des blocages à Lyon et dans le Rhône ici) et perturberont la circulation comme le trafic des transports en commun sur leur passage. "Plusieurs manifestations sont prévues à partir de 11h, sur les secteurs de Bron, de la Presqu'île, des quais du Rhône et de la Saône et sur le réseau autoroutier", préviennent les services de la Métropole. Les trois manifestations lyonnaises ont été déclarées en préfecture. On connaît donc d'ores et déjà leur itinéraire.

Le tour de la métropole pour les motards

Les premiers à prendre le départ seront les motards, avec un long parcours autour de l'agglomération et un cortège attendu de 100 à 200 personnes. Ils prendront le départ de l'hippodrome de Parilly, à Bron, à 11 heures. Ils emprunteront le boulevard des Turfistes, le boulevard de l’Université, puis la sortie 3 Université Lumière Lyon 2 pour gagner l'autoroute A43 en direction de Lyon et la N346 vers Paris. Après avoir continué sur l'A46 en direction de Paris, le cortège empruntera la sortie numéro 2 et le

rond-point du Franc Lyonnais, à Genay, puis la D433 en direction du Sud et les rond-points de la Saône et de la Dombes, route de Trevoux. Direction ensuite l'avenue Carnot, l'avenue Jean Christophe, le pont de Neuville, le quai du General De Gaulle, l'avenue Henri Barbusse, puis la rue Gabriel Péri. Les motards redescendront ensuite la Saône par les quai entre Couzon et Caluire, avant d'emprunter la rue Joannes Carret, la rue de Saint Cyr, la rue Mouillard, l'avenue du 25e RTS puis le tunnel de La Duchère. De là ils gagneront l'échangeur 36 porte du Valvert en direction de l'autoroute A6 et de Marseille, puis le Tunnel sous Fourvière.

Défilés devant l'Hôtel de police et la préfecture

L'arrivée dans le centre-ville de Lyon se fera par le pont Gallieni avant de poursuivre sur l'avenue Berthelot, le boulevard des Tchécoslovaques et le cours Albert Thomas pour rejoindre le second cortège à l'Hôtel de police Montluc. Ce cortège pédestre de 300 à 500 personnes, selon les prévisions, défilera "contre la répression du gouvernement". Le rassemblement est prévu à 13 heures, place Carnot, d'où les manifestants prendront le départ. Ils emprunteront la rue Victor Hugo vers la place Bellecour, puis quitteront la Presqu'île par la rue de la Barre et le pont de la Guillotière, avant d'emprunter le cours Gambetta et l'avenue Félix Faure. Le rendez-vous avec les motards est fixé à 16 heures, avant de repartir via le cours Albert Thomas vers Gambetta, le pont de la Guillotière et la rue de la Barre, pour un retour place Bellecour. La dernière manifestation doit partir de Bellecour à 14 heures, vers le pont de la Guillotière le cours Gambetta et celui de la Liberté, pour passer devant la préfecture et regagner la place des Terraux puis la place Bellecour par les quais.