Future ligne de tram T10 à Saint-Fons : quels aménagements aux abords du tram ? La concertation continue

La future ligne de tram T10 entre Vénissieux et Lyon – Gerland. Sa mise en service est prévue en 2026 @Sytral

Une nouvelle ligne de tram, le T10, reliera début 2026 la gare de Vénissieux à Gerland (Lyon 7e), en passant notamment par le centre de Saint-Fons. Le tracé retenu a été choisi. La concertation continue notamment pour échanger des aménagements autour des stations et des voies ainsi que sur la réorganisation du réseau de surface.

La nouvelle ligne de tram T10 reliera la gare de Vénissieux et Lyon-Gerland en passant par le centre de Saint-Fons. La mise en service de la ligne est prévue début 2026. Elle desservira notamment le centre-ville de Saint-Fons le quartier Arsenal Carnot-Parmentier. Il faudra environ 24 minutes pour relier la gare de Vénissieux à Gerland. Il y aura 14 stations. Plus de 22 000 voyageurs sont espérés par jour en 2030, avec un tram prévu toutes les 10 minutes en heures de pointe. Le trajet sera de 8km entre la gare de Vénissieux et la Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Plus de 1000 personnes ont participé à la première étape de la concertation, entre fin septembre et fin octobre 2021. Deux variantes du tracé étaient proposées à la consultation à Vénissieux. C'est finalement la variante Zola - Jaurès qui a été retenue.

"Le tram est un très gros projet pour la ville, soutenu par les habitants"

"Nous aurons enfin un transport en commun lourd pour desservir notre commune. Il faut désenclaver notre ville. Il est difficile de venir sur Saint-Fons, nous sommes de l'autre côté du Rhône, de l'autre côté de l'autoroute, de l'autre côté du périphérique. Le tram est un très gros projet pour la ville, soutenu par les habitants de Saint-Fons", se réjouissait le maire de la commune, Christian Duchêne, vendredi 3 décembre dans la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono.

Le budget prévisionnel est estimé à environ 230M d'euros.

Désormais, la concertation continue. "Je me réjouis de voir ce projet avancer en lien avec les habitants, commerçants et entreprises des secteurs desservis par la future ligne T10. Placés au cœur des échanges, ils contribuent pleinement au projet", explique Bruno Bernard, le président écologiste de la Métropole de Lyon et du Sytral.

Ainsi, divers échanges sont organisés pour discuter de :

l’aménagement aux abords et dans les stations

l’aménagement des espaces publics et des espaces végétalisés

la réorganisation du réseau de surface

l’accompagnement du chantier en phase travaux

Des rendez-vous sont organisés par le Sytral :

Mercredi 19 janvier de 9h00 à 11h00 : balade urbaine dans le centre-ville de Saint-Fons,

Vendredi 21 janvier de 16h00 à 18h00 : balade urbaine dans les rues Emile Zola et Jean Jaurès, à Vénissieux

Jeudi 10 février de 18h30 à 20h30 (en visio) : temps de rencontre et d’échanges afin de restituer les choix pris à l’issue de la concertation préalable et présentation des séquences et modalités de la concertation continue.

Plus d'informations sur le site dédié : t10-sytral.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

Christian Duchêne, le maire divers gauche de Saint-Fons, était l'invité de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono, vendredi 3 décembre 2021 :