Lyon : vigilance jaune pollution ce vendredi 14 janvier

Vue sur les tours Incity, Oxygène et Part-Dieu De Lyon. @WilliamPham

Provoqué par les conditions anticycloniques stables et froides, un épisode de pollution aux particules fines est en cours sur l'agglomération lyonnais vendredi 14 janvier.

Le soleil brille ce vendredi 14 janvier dans le ciel lyonnais, mais la qualité de l'air est mauvaise. Selon l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes (Atmo), les conditions anticycloniques, très stables et très froides qui se sont installés sur la région depuis plusieurs jours sont favorables à l'accumulation et aux émissions des polluants atmosphériques et en particulier des particules fines.

Le seuil d'information et de recommandations fixé à 50µg/m3 de particules fines PM 10 devrait être dépassé ce vendredi 14 janvier sur le bassin lyonnais. Une vigilance jaune pollution est donc activée pour les prochaines 24 heures. Selon Atmo, aucune amélioration de la qualité de l'air n'est attendue pour prochains jours en raison des conditions climatiques stables.

La préfecture du Rhône a activé le niveau information-recommandation qui rappelle les bons conseils à suivre pour limiter l'épisode de pollution.