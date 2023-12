Fouziya Bouzerda fait son retour au conseil de la Métropole de Lyon

Le décès de Gérard Collomb, le 25 novembre, entraîne le retour de Fouziya Bouzerda au sein du conseil métropolitain.

Ce lundi 11 décembre, en ouverture du conseil métropolitain de fin d’année, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a officialisé le retour de la présidente du Modem dans le Rhône, Fouziya Bouzerda, au sein de l’hémicycle. Elle remplacera l’ancien maire de Lyon Gérard Collomb, décédé le 25 novembre, dont elle fut adjointe au commerce et à l’artisanat à partir de 2014.

Un autre groupe que celui de Collomb

Celle qui occupe depuis 2022 le poste de directrice générale de l’école de management de Grenoble connaît bien l’hémicycle, où elle a siégé de 2017 à 2020 en tant que vice-présidente à l’économie sous le mandat de David Kimelfeld. Absente ce lundi à l’occasion de son intronisation, l’ancienne présidente du Sytral, un poste aujourd’hui occupé par Bruno Bernard, a donc longtemps été un poids lourd de la vie politique dans la Métropole de Lyon.

Plutôt que de rejoindre le groupe Inventer la Métropole de demain auquel appartenait Gérard Collomb et qui est actuellement présidé par Louis Pelaez, Fouziya Bouzerda a préféré rejoindre le groupe La Métropole pour tous. Elle siégera donc aux côtés de Pierre Chambon et Izzet Doganel, identifiés au centre, et qui étaient sur la liste de Gérard Collomb en 2020.