Partenariat entre la CCI 74 et ADM 74

Le 11 octobre dernier avait lieu en Haute Savoie le Forum des Collectivités. Retour sur cet événement et sur la signature d'un partenariat entre la CCI Haute-Savoie et l'association des Maires de Haute-Savoie.

Le 11 octobre dernier, le Forum des Collectivités territoriales, organisé par l'association des maires de Haute-Savoie, avait lieu à la Roche-sur-Foron. Ce rendez-vous, réunissant les élus, les agents territoriaux et les fournisseurs de la région, était l'occasion pour les collectivités et les mairies de découvrir les produits et services de proximité.

Une journée marquée par la signature d'un partenariat entre la CCI Haute-Savoie et l'association des Maires de Haute-Savoie, officialisant un engagement commun pour accompagner les collectivités dans leur développement économique. Une collaboration qui devrait prévoir des "sessions d’information sur des sujets clés pour l’accompagnement des élus et la dynamisation de l'économie du département", selon la CCI Haute-Savoie.

