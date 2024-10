Le festival de la cuisine de montagne Toquicimes, revient à Megève pour sa 7ème édition, du 18 au 20 octobre prochain.

Ce week-end, le rendez-vous culinaire Toquicimes réunira les grands noms de la cuisine, les producteurs locaux, les amateurs et les jeunes talents, autour des saveurs alpines et des produits du terroir, de la cuisine de montagne.

Pour sa 7ème édition, ce sont 100 chefs qui seront présents dans la station de Megève, pour un événement parrainé par le deuxième chef le plus étoilé du monde Yannick Alléno. Au programme, démonstrations, conférences, ateliers, dégustations, concours, ou encore course de garçons de café, au Palais des Sports de Megève, et dans tout le village.

Une 7ème édition marquée par les nouveautés

Pour cette édition 2024, plusieurs nouveautés sont à noter, parmi celles-ci, "le crozet dans tous ses états", où le crozet savoyard sera mis à l'honneur, lors d'un concours récompensant la meilleure recette, originale ou revisitée, de ces pâtes typiques de la région.

Un mâchon savoyard, afin de réunir amis et famille autour d'une grande table conviviale, proposant spécialités du département et charcuteries.

Ou encore une étape du mondial de la fondue, permettant de désigner les finalistes tricolores, qui participeront à la grande finale le 25 novembre 2025, chez nos voisins suisses.

