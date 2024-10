Des vacances au ski "solo à plusieurs", c'est ce que propose Raphaël Cabuis dès cet hiver, dans la station des Gets, située en Haute-Savoie.

A l'approche de l'hiver, revient la question des fameuses vacances au ski, si certains décident de partir en famille ou entre amis, la solitude peut parfois en démotiver d'autres. Pour répondre à la demande croissante des voyageurs "solos", Raphaël Cabuis en collaboration avec l'entreprise "ski gathering", propose désormais des séjours afin de rassembler les voyageurs seuls, le temps d'une escapade en montagne.

Le concept

C'est en constatant l’évolution des demandes de la part des vacanciers "solo", d'un besoin de partage et de convivialité, que l'exploitant immobilier Raphaël Cabuis a décidé d'installer le "ski gathering" dans la station des Gets.

Le concept est simple, partager son expérience au ski avec d'autres personnes, faire de nouvelles rencontres et dévaler les pistes Chablaisiennes ensembles. Des séjours ouverts à toutes tranches d'âge et tous niveaux, répartis en semaines thématiques, dont des semaines 100% féminines, plus de 50 ans, où dédiées aux débutants.

