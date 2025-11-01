Lyon : rouler à 30 km/h est-il plus polluant ?

En d’autres termes, c’est la fluidité du trafic qui va jouer sur les émissions totales,

Le Cerema, un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, a publié en 2021 une étude, très commentée, sur les émissions routières des polluants atmosphériques.

Parmi les enseignements tirés, il est noté que pour un véhicule particulier, les émissions de polluants sont “minimales” jusqu’à 70 km/h. Le Cerema ajoute que “pour les véhicules légers comme pour les poids lourds, les émissions sont importantes à très faible vitesse (jusqu’à 30 km/h environ), ce qui signifie que les situations de congestion du trafic routier sont très pénalisantes du point de vue de la qualité de l’air”.