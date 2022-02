La grande concertation sur la ZFE (Zone à faibles émissions) s'étend jusqu'au 5 mars 2022. L'objectif de l'exécutif écologiste de la Métropole de Lyon est de sortir du diesel en 2026. La Ville de Bron organise une réunion publique le lundi 14 février en visioconférence sur le sujet.

L'extension de la ZFE (Zone à faibles émissions), un sujet brûlant dans la Métropole de Lyon. La fin des véhicules diesel à l'intérieur de la ZFE en 2026 est l'un des gros dossiers portés par la majorité écologiste et il ne cesse de faire parler depuis le lancement de la grande concertation le 3 septembre dernier. La zone comprend actuellement les villes de Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, une partie de Bron et de Vénissieux (les parties de Bron et de Villeurbanne situées à l'intérieur du périphérique) mais tend à s'élargir davantage. À Bron, où les désaccords se multiplient entre élus, la Ville organise une réunion publique autour du sujet qui aura lieu lundi 14 février en visioconférence à 19 heures.

Lire aussi : Avis favorable de Lyon sur l’extension de la ZFE, pour l’opposition les conditions ne sont pas réunies

La loi d'orientation des mobilités de 2019 a rendu obligatoire l'instauration d'une zone à faibles émissions (ZFE) dans les territoires ne respectant pas de manière régulière les normes relatives à la qualité de l'air. La Métropole de Lyon a donc établi un projet de ZFE prévoyant l'exclusion des véhicules avec des vignettes Crit’Air 2, 3, 4 ou 5 . D'ici 2026, elle compte étendre son périmètre, avec pour conséquence qu'environ 75 % des véhicules circulant actuellement dans la Métropole de Lyon ne puissent plus rouler à l'intérieur du périmètre de la Zone à faibles émissions. En clair, la majorité écologiste prévoit de réserver exclusivement le périmètre aux véhicules Crit’Air 0 ou 1 aux dépends des véhicules diesel.

Lire aussi : Fin du diesel dans la Métropole de Lyon : la mairie de Tassin rend un avis défavorable sur la ZFE

À Bron, le réunion publique d'information sur le projet d'amplification de la ZFE est organisée en partenariat avec la Métropole de Lyon. "Celle-ci se déroulera en présence de Jean-Charles Kohlhaas, Vice-président de la Métropole de Lyon aux Déplacements, intermodalités et logistique urbaine, et de Jérémie Bréaud, Maire de Bron", a précisé la Ville dans un communiqué.

POUR ALLER PLUS LOIN SUR LA ZFE

Jean-Charles Kohlhaas, vice-président écologiste de la Métropole de Lyon en charge des déplacements, était l'invité de l'émission 6 minutes chrono de Lyon Capitale en septembre 2021. Il a évoqué l'extension de la ZFE (Zone à faibles émissions) et l'objectif affiché par la majorité écologiste à la Métropole de Lyon de la fin des véhicules diesel à l'intérieur de la ZFE en 2026.

Lyon Capitale a consacré déjà de nombreux articles sur le sujet de la ZFE :



- Fin du diesel à Lyon : débats vifs à la métropole autour de l'extension de la ZFE

- Fin du diesel en 2026 : des débats (encore) vifs à la Métropole de Lyon sur la ZFE, l'opposition veut changer le calendrier, récit

- Fin du diesel dans la Métropole de Lyon : la mairie de Tassin rend un avis défavorable sur la ZFE