Les soutiens de droite se multiplient ces derniers jours pour Emmanuel Macron. La Lyonnaise Nora Berra, ancienne élue UMP et LR, annonce son soutien au président de la République.

Il n'est pas encore candidat mais plusieurs élus de droite apportent leur soutien à Emmanuel Macron ces derniers jours. Après le député Eric Woerth, la présidente de Reims Métropole Catherine Vautrin, la maire de Calais Natacha Bouchart, c'est au tour de l'ancienne élue UMP et LR lyonnaise Nora Berra d'annoncer son vote pour Emmanuel Macron.

Conseillère municipale de Lyon entre 2008 et 2020, conseillère régionale entre 2016 et 2021, Nora Berra a quitté Les Républicains en 2017. Elle a aussi été secrétaire d'Etat chargée de la Santé entre 2010 et 2012, sous Nicolas Sarkozy.

"C'est une décision qui est mûrement réfléchie", a expliqué Nora Berra sur BFM TV ce vendredi, faisant état d'un choix "binaire" : "soit vous soutenez un camp à droite, où il y a une sorte de course de petits chevaux à celui qui va être le plus radical l'un que l'autre", soit il y a "un autre projet, celui qu'incarne Emmanuel Macron".