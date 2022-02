Fin du diesel en 2026 à Lyon : une réunion d'information sur la ZFE organisée lundi à Tassin

La ZFE (Zone à faibles émissions) et son extension ces prochains mois et années à Lyon et dans la Métropole sont en débat actuellement à la Métropole de Lyon. La ville de Tassin organise une réunion d'information lundi soir, le 7 février, pour permettre à ses habitants d'y voir plus clair.

C'est l'un des sujets majeurs des prochains mois à venir dans la Métropole de Lyon. L'un des gros sujets de débat. Lyon Cap' a déjà consacré de nombreux articles à cette Zone à faibles émissions.

Dans nos colonnes, fin janvier, le maire d'Ecully Sébastien Michel intimait à la Métropole de Lyon "de prendre le temps d'expliquer à la population" toutes les complexités de la Zone à faibles émissions. "Beaucoup d'habitants ne sont pas au courant. Ils ont entendu parlé du concept de ZFE mais concrètement ils ne savent pas ce que ça va avoir comme conséquence directe pour eux", nous expliquait-t-il.

La ville de Tassin organise une réunion d'information ce lundi soir, le 7 février. "Dans le cadre du projet porté par la Métropole de Lyon pour renforcer les critères d’accès à la Zone à Faibles Emissions (ZFE) à tout le territoire d’ici 2026, et pour lequel les habitants ont été trop peu informés, la Ville de Tassin la Demi-Lune a décidé de s’impliquer pour mieux les informer et les consulter", explique la ville de Tassin-la-Demi-Lune.

Le maire de Tassin, Pascal Charmot, et le vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie et des mobilités actives, Fabien Bagnon, seront notamment présents lors de cette réunion d'information. Une réunion en visio. A partir de 19h le lundi 7 février. Inscription ICI.

"Derrière cet acronyme technique qui signifie « Zone à faibles émissions », se cache en réalité un débat de fond avec des incidences financières et économiques importantes pour tous et sur lesquelles il est primordial que les habitants soient informés et donnent leurs avis", ajoute la ville de Tassin.

