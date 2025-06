Fête de la musique et demi-finales de Top 14 : la Ville de Lyon déploie un important dispositif de sécurité

Entre fête de la musique et demi-finales du Top 14, la Ville de Lyon mobilise un important dispositif pour garantir la sécurité des milliers de visiteurs attendus ce samedi 21 juin.

Lyon s'apprête à vivre une soirée exceptionnelle ce samedi 21 juin avec deux événements d'envergure : la Fête de la musique et les demi-finales du Top 14. Une forte affluence est attendue, notamment en Presqu’île, où des milliers de personnes devraient se déplacer pour notamment profiter des concerts gratuits.

Face à ce double rendez-vous festif et sportif, la Ville de Lyon déploiera un important dispositif de sécurité, en appui des forces de l’État placées sous l’autorité de la Préfecture du Rhône. Plus de 65 agents municipaux, policiers et ASVP, seront mobilisés pour assurer la surveillance et encadrer les rassemblements. Une vingtaine de véhicules municipaux participeront également à la sécurisation des zones sensibles et à la mise en place des fermetures à la circulation. Le poste de commandement municipal (PC Crise) sera activé dès 14 heures ce samedi, en lien direct avec la police nationale pour coordonner les interventions en temps réel.

Afin de prévenir tout trouble à l’ordre public, la Ville a pris plusieurs arrêtés municipaux interdisant notamment la consommation d’alcool sur la voie publique, l’usage de feux d’artifice, la détention de contenants en verre ainsi que les systèmes de diffusion sonore non autorisés.

Un périmètre de sûreté sera mis en place dès 16 heures dans le secteur nord de la Presqu'île. Ce périmètre coïncidera avec la mise en œuvre de la Zone à Trafic Limité (ZTL) ce samedi 21 juin.

En parallèle, la Ligue nationale de rugby a installé son "Village Rugby" place Bellecour, où les fans pourront vivre les demi-finales dans une ambiance festive. Ce site bénéficie d’un dispositif de sécurité spécifique, assuré par la LNR avec le soutien de la Préfecture et de la Ville de Lyon.