Face aux canicules, la Métropole de Lyon continue de miser sur la végétalisation

Un an après un premier point rue Garibaldi, la Métropole de Lyon a de nouveau précisé sa stratégie de végétalisation pour lutter contre les canicules à répétition.

Alors que les épisodes caniculaires se multiplient et deviennent habituels chaque été en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'agglomération lyonnaise, la Métropole de Lyon poursuit sa stratégie de végétalisation massive du territoire. "Tout le monde a bien compris que nous vivions déjà le réchauffement climatique. Nous faisons tout pour atténuer ses effets", a entamé le président écologiste de la Métropole, Bruno Bernard au cours d'une déambulation dans le quartier de Confluence mercredi 31 juillet.

Jusqu'à - 7,2°C dans les espaces végétalisés en période de canicule

"On végétalise plus que cela n'a jamais été fait, mais aussi mieux, en travaillant en trois strates (haute, de grands arbres ; moyenne, des arbustes ; basse, végétaux au sol, Ndlr). Lorsque nous le pouvons, nous créons des forêts urbaines, nous finançons les plantations dans des espaces privés et nous désimperméabilisons les sols", a-t-il ajouté. À l'hiver 2023, la collectivité a planté plus de 50 000 arbres dont 1 440 dans le seul quartier de Confluence.

Elle vise la plantation de 4 500 arbres d'ici 2030 dans ce quartier conçu initialement de manière très minérale. Le président de la Métropole et son vice-président en charge de l'environnement ont ainsi tenu à mettre en valeur la végétalisation réalisée sur la darse au niveau du cours Charlemagne. "Cet espace était inutilisable en été, on voit aujourd'hui qu'il y a des enfants qui profitent de l'ombre", s'est félicité Bruno Bernard.

Au total, la Métropole devrait investir près de 100 millions d'euros pour les plantations sur l'ensemble du mandat des écologistes. "En moyenne, nous l'avons mesuré sur la rue Garibaldi, avec des plantations en trois strates, nous gagnons 4,2°C sur les trois mois de l'été. En période de canicule, cela va jusqu'à 7,2°C", assure Pierre Athanaze qui insiste sur la qualité des plantations. En clair : faire plus dense, varier les essences, planter des arbres plus jeunes qui résisteront mieux.