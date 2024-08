"The Art of the Brick", l’exposition d’art en Lego arrive à Lyon le 12 septembre 

©The Art of the Brick

Après New York, Londres ou encore Paris, l’exposition "The Art of the Brick" posera ses valises à Lyon dès le 12 septembre au Grand Hôtel-Dieu.

L’exposition à fait le tour du monde et elle arrive à Lyon le 12 septembre. "The Art of the Brick", l’exposition d’art en Lego de l’artiste Nathan Sawaya s’exposera au Grand Hôtel-Dieu autour de 70 œuvres telles qu’un T-Rex de six mètres de haut, Le Penseur de Rodin ou encore Le Cri d’Edvard Munch. Au total, c’est plus d’un million de petites briques colorées qui a été utilisé pour réaliser ces œuvres. Une collection inédite de l’artiste sera présentée, composée de 250 crânes sculptés en Lego.

10 millions de visiteurs conquis dans le monde

Après Paris, l’exposition s’installe donc à Lyon et elle a déjà séduit plus de 10 millions de visiteurs. Un espace dédié aux jeux sera également proposé, aussi bien ludique qu’interactif. Les adeptes de ces petites briques pourront se rendre à la boutique souvenir dans laquelle ils retrouveront des articles Lego Harry Potter, Jurrasic World ou encore Star Wars.

L’exposition sera ouverte toute la semaine, sauf le mardi, de 10 heures à 19 heures en semaine. Puis de 9 heures à 20 heures le samedi et de 9 heures à 19 heures le dimanche. Comptez 13,90 euros pour un billet adulte et 10,90 euros pour les enfants. La billetterie est déjà ouverte.

