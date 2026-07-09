Canicule : onze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

Les fontaines de Lyon, très prisés lors des épisodes de canicule

Onze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange canicule ce jeudi 9 juillet 2026.

L'épisode caniculaire "sévère et durable" est toujours en cours sur toute la France. Ce jeudi 9 juillet, l'ensemble de l'Hexagone est ainsi concerné par une vigilance canicule. En Auvergne-Rhône-Alpes, onze des douze départements sont en vigilance orange. Seul la Haute-Loire reste en vigilance jaune canicule.

Le Rhône, l'Ain, l'Allier, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l'Ardèche sont eux en vigilance orange pour toute la journée. Les températures pourraient dépasser les 40 degrés localement.