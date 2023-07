Les meilleurs spots de Lyon pour voir le feu d'artifice du 14-Juillet

Lyon Capitale a sélectionné cinq spots pour observer le feu d'artifice du 14-Juillet à Lyon. Balade entre les arrondissements et même la Mulatière.

Ce vendredi 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale, le traditionnel feu d'artifice de Lyon sera tiré de Fourvière à partir d'environ 22h30. Il devrait durer 20 minutes.

Malgré la crainte des autorités d'une reprise des "violences urbaines" et le déploiement d'effectifs de police renforcés, le feu d'artifice est maintenu.

Intitulé Alegria - la joie, le spectacle est revendiqué par la Ville de Lyon comme étant signe de renouveau et d'innovation. Il est revendiqué comme étant éco-responsable car compensé par la plantation d'arbres.

Quels sont les meilleurs endroits pour regarder ce spectacle ?

L'esplanade de la Grande Côte à Croix-Rousse

Montée de la Grand-Cote. Photo : Marie Allenou

Au croisement de la rue du Bon-Pasteur et de la rue Jean-Baptiste Say, l'esplanade de la Grande Côté de Croix Rousse offre une vue sur le Vieux Lyon et Fourvière.

La place Rouville

Rue de l'Annonciade dans le 1er arrondissement de Lyon, à quelques pas de la place Rouville. @WilliamPham

La place Rouville, dans le 1er arrondissement de Lyon, est un lieu excentré à l'ouest de la Croix-Rousse. La place permet une vue rapprochée et dégagée de Fourvière.

Les quais de Rhône et de Saône

Les quais sont des lieux par excellence pour observer des feux d'artifice. En plus du cadre agréable au-dessus de l'eau, les quais sont face à Fourvière et offrent, en plus de la vue, une ambiance particulière. C'est en effet l'un des lieux les plus prisés par les lyonnais le 14 juillet.

Quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN

Le pont de la Guillotière

Tout comme les quais, les pont sont assez populaires pour le feu d'artifice. Celui de la Guillotière ou celui de l'Université, notamment, sont de très bons spots pour admirer le spectacle.

La rue de Navarre

Pour finir, la rue de Navarre. Il s'agit d'un lieu de plus en plus populaire pour le 14 juillet, qui ne reste cela dit pas aussi prisé que les quais ou les ponts. Excentrée elle aussi, cette rue se trouve à la Mulatière et permet une vue sur Lyon et Fourvière.