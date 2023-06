L'avocat général avait requis 25 ans de réclusion criminelle. La Cour d'Assises a décidé d'acquitter l'homme de 42 ans.

Près de quatre ans après la mort dans des circonstances dramatiques d'Anne-Laure C., escort-girl de 23 ans, son dernier client comparaissait depuis mercredi 7 juin devant les assises du Rhône. Jusqu'ici en détention provisoire, l'homme ne retournera finalement pas en prison : la Cour d'Assises l'a acquitté ce vendredi après-midi, comme le plaidait son avocat.

Pour rappel, le cadavre de la jeune femme, serveuse le jour et escort-girl la nuit, était retrouvé le 30 octobre 2019 dans le Rhône, près du pont de la Guillotière à Lyon, ses pieds et mains liés par un câble électrique. Sa soeur avait signalé sa disparition quelques jours plus tôt.

25 ans de réclusion requis

Un mois après les faits, la police avait interpellé et mis en examen Alassane S. et sa compagne pour meurtre. Cette dernière avait ensuite bénéficié d'un non-lieu. Placé en détention provisoire, l'accusé avait depuis toujours nié les faits.

Ce vendredi, après trois jours de débats, l'avocat général a requis contre ce vendeur ambulant une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Considérant qu'un faisceau d'indices "converge vers lui", il arguait par exemple que le portable de la victime avait borné chez l'homme, et y avait cessé d'émettre. Des réquisitions que la Cour d'Assises n'a pas suivi.