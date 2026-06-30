À Lyon, le festival Entre Rhône et Saône a battu tous les records lors de sa 5e édition des 26, 27 et 28 juin 2026. Un succès dû notamment aux nombreuses animations programmées.

Le festival Entre Rhône et Saône était de retour à Lyon du 26 au 28 juin. Malgré la chaleur, près de 38 000 personnes ont participé à cette 5e édition et ont profité des 200 animations proposées tout au long du week-end, faisant de l’événement un franc succès. Sans oublier les guinguettes, concerts, balades fluviales et ateliers proposés par la Ville.

Le spectacle Dragon Time, star du festival

"Une fois encore, le festival a rencontré son public venu en nombre sur toutes les propositions du festival", s'est réjoui Grégory Doucet, maire de Lyon, dans un communiqué. Et pour cause, 93% des animations sur inscription étaient complètes sur ces trois jours.

Parmi les rendez-vous immanquables, les spectateurs ont retrouvé le spectacle Dragon Time. Lequel a attiré 7 000 et 10 000 personnes les vendredi et samedi soirs. Les guinguettes ont elles aussi été plébiscitées par les Lyonnais puisqu'elles ont attiré 6 000 personnes chaque soir. La baignade dérivante dans le Rhône a accueilli quant à elle 1 200 baigneurs, soit le double par rapport à l'édition précédente.

Tout au long du week-end, le festival proposait également un pique-nique festif, une balade en bateau et des baptêmes de plongée. Ceux-ci ont respectivement attiré 2 500, 1 000 et 375 personnes.

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