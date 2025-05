Un an après l’adoption du plan national d’actions 2024-2029 sur le loup et les activités d'élevage, l’État dresse un premier bilan entre avancées et défis persistants.

Adopté le 23 février 2024, le nouveau plan national d’actions (PNA) sur le loup et les activités d’élevage avait marqué une nouvelle étape dans la politique de gestion de ce prédateur protégé. Un an plus tard, ce 16 mai 2025, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a réuni le Groupe National Loup pour faire le point sur sa mise en œuvre.

A lire aussi : Les départements alpins demandent à l'Etat d'autoriser à abattre plus de loups

"Cette réunion a permis de revenir sur les principales évolutions apportées à cette politique pour garantir la coexistence entre la présence du loup et les activités pastorales" explique la préfecture dans son communiqué de presse. Avant de poursuivre : "L’objectif pour l’État étant le maintien du bon état de conservation de l’espèce, la protection des troupeaux, l’accompagnement des éleveurs en souffrance."

Dans ce cadre, plusieurs évolutions ont été mises en place pour soutenir les éleveurs en difficulté, faciliter la défense des troupeaux et approfondir les connaissances scientifiques sur les interactions entre le loup et son environnement.

Un bilan contrasté

Le bilan de la prédation en 2024 apparaît contrasté. Si les attaques et le nombre de victimes augmentent légèrement au niveau national, les Alpes confirment une tendance encourageante avec une baisse significative des prédations. Une dynamique que l’État espère voir se généraliser, alors que certains territoires nouvellement concernés par la présence du loup enregistrent une explosion des attaques. Face à cette extension territoriale, l’État a élargi le dispositif d’aide à la protection à 78 départements.

Enfin, cette réunion a été l'occasion d'évoquer les perspectives pour l'année 2025 comme l’amélioration des indemnisations pour pertes indirectes, un renforcement de la protection des troupeaux bovins, et surtout, l’ouverture d’un chantier majeur sur l’adaptation du statut de protection du loup.