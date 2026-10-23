Industrie : les grandes écoles d’Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent face aux défis RH

Le 17 novembre à Lyon, l’AGERA réunit grandes écoles et industriels de la région pour répondre aux défis du recrutement, de la fidélisation des talents et de l’évolution des compétences.

L’Alliance des Grandes écoles Rhône-Alpes Auvergne (AGERA) réunira, mardi 17 novembre, de 13h30 à 19h30, acteurs de l’enseignement supérieur et professionnels de l’industrie, sur le campus lyonnais de BSB (dans le 8e arrondissement), autour des enjeux de recrutement de fidélisation et d’évolution des compétences.

Labellisé Semaine de l’industrie, l’événement entend rapprocher établissements et entreprises industrielles de la région pour anticiper les compétences dont le secteur aura besoin demain. Il est organisé en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, l’Apec, le Comité régional des Certificateurs projets collectifs VAE, la Fondation ILYSE, La Facto ! et la Société d’encouragement pour l’industrie nationale.

L’AGERA fédère 27 grandes écoles publiques et privées de la région (ingénieurs, management, enseignement spécialisé).

Évolution des métiers, essor de l’intelligence artificielle, nouvelles attentes vis-à-vis du travail, face à ces transformations, les organisateurs jugent la coopération entre écoles et entreprises désormais stratégique, tant pour préparer les étudiants au marché du travail, que pour accompagner la montée en compétences et la reconversion des actifs.

"Les enjeux auxquels l’industrie est confrontée aujourd’hui dépassent largement la seule question du recrutement, souligne Jean-Christophe Cattane, président de l’AGERA et directeur du campus BSB Lyon. Cette rencontre vise précisément à créer davantage de passerelles entre nos établissements et l’industrie régionale."

De 14h à 18h, tables rondes et mini-conférences réuniront dirigeants, responsables RH, acteurs de l’emploi, représentants d’écoles et experts autour de trois axes : attirer et fidéliser les talents, notamment en favorisant la féminisation des formations scientifiques et des carrières industrielles, anticiper les compétences de demain, en particulier celles transformées par l’IA, et former tout au long de la vie, via la formation continue la VAE et la reconversion.

La journée se conclura par un temps de réseautage une visite du campus et de l’exposition "Local Tools : Dialogues avec l’industrie" proposée par la Cité du Design et l’ESADSE.

Pratique

Grandes écoles & industrie en Auvergne-Rhône-Alpes

Mardi 17 novembre, 13h30-19h30, campus BSB Lyon (99 rue Professeur Beauvisage Lyon 8e). Gratuit sur inscription : https://my.weezevent.com/robustesse-et-souverainete-industrielles-en-auvergne-rhone-alpes