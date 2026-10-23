Vania/Laboratoire : Tchékhov aux Clochards Célestes

La compagnie La Juste Place fait résonner l’œuvre de Tchékhov avec notre époque.

Une maison de campagne en Russie, une petite communauté y travaille, se languit, aime et s’épuise… Au cœur de ce petit monde mélancolique, oncle Vania s’empêtre dans les contradictions : comment continuer à travailler alors que la vie ne tend vers rien d’utile ou de nécessaire ?

Paresse et ennui

Autour de lui, Serebriakov, propriétaire du domaine et sa jeune femme Elena ; sa nièce Sonia, crédule et travailleuse ; le médecin Astrov, écologiste avant l’heure… Tous cherchent un sens ou, au moins, une stratégie pour échapper à cette atmosphère poisseuse de paresse et d’ennui.

Miroir

À partir de cette trame, déchirante, la toute jeune compagnie La Juste Place mêle les styles et les époques. Son spectacle, Vania/Laboratoire, fait résonner Tchékhov aujourd’hui. Tout en posant une question simple : sommes-nous si différents des personnages tchékhoviens ? Jusqu’à quel point le miroir tendu par le dramaturge russe est-il fidèle ?

Vania/Laboratoire –Du 27 au 31 octobre au théâtre des Clochards Célestes. D’après Oncle Vania d’Anton Tchékhov, traduit par André Markowicz et Françoise Morvan, éditions Babel

Mise en scène Lucas Bustos Topage. Avec Baptiste Bouisso, Raphaël Deshogues, Lucie Garçon, Dan Lecuillier, Marie Le Masson et Marie Mangin