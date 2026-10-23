Culture
Vania/Laboratoire © Inès Dhahbi

Vania/Laboratoire : Tchékhov aux Clochards Célestes

  • par Caïn Marchenoir

    • La compagnie La Juste Place fait résonner l’œuvre de Tchékhov avec notre époque.

    Une maison de campagne en Russie, une petite communauté y travaille, se languit, aime et s’épuise… Au cœur de ce petit monde mélancolique, oncle Vania s’empêtre dans les contradictions : comment continuer à travailler alors que la vie ne tend vers rien d’utile ou de nécessaire ?

    Paresse et ennui

    Autour de lui, Serebriakov, propriétaire du domaine et sa jeune femme Elena ; sa nièce Sonia, crédule et travailleuse ; le médecin Astrov, écologiste avant l’heure… Tous cherchent un sens ou, au moins, une stratégie pour échapper à cette atmosphère poisseuse de paresse et d’ennui.

    Miroir

    À partir de cette trame, déchirante, la toute jeune compagnie La Juste Place mêle les styles et les époques. Son spectacle, Vania/Laboratoire, fait résonner Tchékhov aujourd’hui. Tout en posant une question simple : sommes-nous si différents des personnages tchékhoviens ? Jusqu’à quel point le miroir tendu par le dramaturge russe est-il fidèle ?

    Vania/Laboratoire –Du 27 au 31 octobre au théâtre des Clochards Célestes. D’après Oncle Vania d’Anton Tchékhov, traduit par André Markowicz et Françoise Morvan, éditions Babel

    Mise en scène Lucas Bustos Topage. Avec Baptiste Bouisso, Raphaël Deshogues, Lucie Garçon, Dan Lecuillier, Marie Le Masson et Marie Mangin

    à lire également
    Concert : une mortelle Angine à l’Épicerie Moderne

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Vania/Laboratoire : Tchékhov aux Clochards Célestes 12:01
    L’AGERA fédère 27 grandes écoles publiques et privées de la région (ingénieurs, management, enseignement spécialisé).
    Industrie : les grandes écoles d’Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent face aux défis RH 11:32
    Baguettes
    Deux boulangeries lyonnaises récompensées au concours de la meilleure baguette tradition du Rhône 11:00
    voiture police faits-divers
    Deux bureaux de tabac braqués le même jour à Lyon et Givors 10:33
    CRS lors de la manifestation du 1er mai 2026 à Lyon. (CM)
    La préfecture prévoit un dispositif de sécurité massif pour l’acte II du mouvement contre la vie chère à Lyon 09:59
    d'heure en heure
    Acte II à Lyon : les manifestations finalement autorisées samedi ? 09:29
    Couvre-feu à Lyon : cinq nouvelles verbalisations dans la nuit de jeudi à vendredi 08:45
    Mâcon : l'ancien parquet de Lyon se retrouve pour une décoration 08:42
    Évasion dans un sac à linge de la prison de Lyon-Corbas : trois personnes jugées ce vendredi 08:12
    Battu sèchement par Hoffenheim, l'OL chute pour la première fois en Ligue Europa 07:51
    "Tout le monde voit l’accident arriver, sauf vous" : quatre ans de prison requis contre l’ambulancier responsable de la mort d’Iris et Warren à Lyon 07:45
    Orages et vent violent : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un vendredi venteux et humide à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut