Culture
Cat Power

Cat Power au Radiant-Bellevue : the Greatest !

  • par Kevin Muscat

    • Cat Power, de son vrai nom Charlyn ChanMarshall, est un monument de la scène rock alternatif et folk indépendant. Voix grave et habitée, elle viendra au Radiant-Bellevue pour nous offrir ses compositions minimalistes. Et ses réinterprétations de grands classiques de la musique.

    C’est sans doute un peu la rançon du talent, peut-être même la chose est-elle réservée aux génies (Bob Dylan, Maradona, ce genre) : il y a des gens chez qui c’est tout ou rien. Et qui s’ils s’en donnent la peine touchent au divin mais ont parfois une flemme carabinée, ne serait-ce que pour aller ouvrir le frigo. Cat Power est de ceux-là.

    On a vu des prestations de Chan Marshall (son vrain nom) mettre le public à genoux, en larmes, en PLS, souvent tout ça à la fois.

    Mais aussi d’autres provoquer un orage de ronflements tant la jeune femme semblait hurler en silence : “Si vous saviez comme j’ai pas envie d’être là.”

    Comme elle vient ici fêter les 20 ans de son chef-d’œuvre, The Greatest, nul doute qu’elle fera un effort pour ne pas créer une rupture sémantique.

    Cat Power – Le 24 octobre au Radiant-Bellevue.

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