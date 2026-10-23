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Photo d’illustration WilliamPham

Deux bureaux de tabac braqués le même jour à Lyon et Givors

  • par La Rédaction

    • Deux bureaux de tabac ont été victimes de braquages samedi 17 octobre, à Lyon et à Givors. Plusieurs individus encagoulés ont pris la fuite avec de l'argent et des cigarettes.

    Deux braquages ont visé des bureaux de tabac dans l'agglomération lyonnaise samedi 17 octobre. Selon nos confrères du Progrès, cinq individus gantés et encagoulés ont fait irruption vers 14 heures dans un commerce du cours du Docteur-Long, dans le 3e arrondissement de Lyon. Après avoir agressé le gérant, ils ont dérobé de l'argent et plusieurs cartons de cigarettes avant de s'enfuir en trottinette.

    Quelques heures plus tard, vers 19 h 30, deux individus armés d'une masse et d'une arme de poing ont braqué un tabac de la rue Édouard-Idoux, à Givors. La gérante a été contrainte d'ouvrir son coffre avant que les suspects ne prennent la fuite à pied avec l'argent.

    Deux enquêtes ont été ouvertes. Aucun lien n'est établi à ce stade avec les violences survenues le même jour à Lyon.

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