La préfecture prévoit un dispositif de sécurité massif pour l’acte II du mouvement contre la vie chère à Lyon

À la veille de l’Acte II de la mobilisation contre la vie chère, prévu ce samedi 24 octobre, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, annonce un dispositif de sécurité renforcé à Lyon. Policiers, gendarmes, CRS, militaires de Sentinelle, drones et équipes cynophiles seront mobilisés.

Alors que près de 200 commerces avaient été pillés ou dégradés en Presqu’île lors du premier acte du mouvement, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, prévoit un important renfort des forces de sécurité pour ce samedi 24 octobre, présenté comme l’acte II du mouvement contre la vie chère. L’objectif est clair : éviter que les violences du 17 octobre ne se reproduisent à Lyon.

Dans un entretien accordé au Progrès, le représentant de l’État confirme la mobilisation de policiers, de gendarmes et de CRS, auxquels s’ajouteront "des unités spécialisées". Le GIGN, la BRI et le Raid pourraient-ils être déployés dans la capitale des Gaules, comme souhaité par le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez ? Le préfet indique que des équipes cynophiles et des drones seront également déployés.

Les militaires de l’opération Sentinelle participeront aussi au dispositif, mais leur rôle sera de remplacer les forces de sécurité intérieure en ayant une présence statique autour de certains bâtiments publics et lieux sensibles pour "rassurer" la population. "Nous nous préparons à tous les scénarios avec un dispositif massif et réactif", affirme Étienne Guyot à nos confrères.

Au-delà des effectifs, la préfecture souhaite faciliter les interventions et limiter les risques de dégradations. En lien avec le parquet, les autorités prévoient de recourir aux réquisitions judiciaires permettant des contrôles d’identité, de sacs et de coffres de véhicules. Comme nous révélait le maire du 6e arrondissement, Samuel Soulier, dans nos colonnes, les éléments de chantier susceptibles de servir de projectiles ou d’armes seront retirés de la voie publique, tout comme les engins de chantier. Les trottinettes devront également être inaccessibles. Un centre opérationnel réunissant les services de sécurité et les collectivités territoriales sera activé afin de faire circuler rapidement les informations.

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Les commerçants appelés à la plus grande vigilance

Après les dégâts du 17 octobre, la protection des commerces paraît indispensable. Le préfet a donc demandé aux professionnels de vérifier en amont leurs alarmes et leurs systèmes de vidéoprotection, de baisser leurs rideaux métalliques, de protéger leurs vitrines et de rentrer leurs terrasses. Il les invite également à adapter leurs horaires d’ouverture et de fermeture en fonction de la situation. La Chambre de commerce et d’industrie aura sa propre cellule de crise pour tenir informer en temps réel les commerçants.

Dans le 6e arrondissement, notamment sur les avenues Maréchal-Foch et Maréchal-de-Saxe, plusieurs commerçants ont déjà commencé à barricader leurs vitrines et à retirer leurs marchandises. Certains ont d’ailleurs annoncé qu’ils fermeraient exceptionnellement samedi, pour protéger leur boutique et leurs employés.

Commerces et banques sont déjà barricadés dans le 6e arrondissement de Lyon. @CL

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Les forces de l’ordre "interviendront le plus vite possible"

Ce jeudi 22 octobre, le préfet a interdit les manifestations sur l’ensemble de Lyon pour la journée du samedi 24 octobre, invoquant des raisons de sécurité et la volonté d’éviter de nouveaux débordements. Malgré cette décision, une dizaine de rassemblements seraient envisagés dans la capitale des Gaules, selon la carte interactive associée au mouvement du 17 octobre. Les points annoncés se concentrent principalement sur la Presqu’île et dans le 6e arrondissement.

"Nous mesurons à quel point cela a été difficile samedi dernier. Donc je suis prudent. Mais nous sommes extrêmement mobilisés. Les forces de l’ordre le seront. Elles interviendront le plus vite possible", ajoute Étienne Guyot au Progrès. Pour l’heure, la préfecture ne souhaite pas dévoiler le nombre de forces de l’ordre qui seront déployées ce samedi. Et ce pour des raisons de sécurité.

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