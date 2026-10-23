Deux boulangeries lyonnaises récompensées au concours de la meilleure baguette tradition du Rhône

Les lauréats du concours de la meilleure baguette de tradition, du croissant au beurre et du pain au chocolat ont été dévoilés jeudi 22 octobre à l’Hôtel de Ville de Lyon. Trois artisans du Rhône ont été récompensés, dont deux Lyonnais.

La meilleure baguette de tradition française du Rhône est signée Morgan Lazaro. Le boulanger de la maison Banette Desmolles, située au 18 rue Bossuet, dans le 6e arrondissement de Lyon, a remporté la 18e édition du concours organisé jeudi 22 octobre. Celui-ci était organisé dans les grands salons de l’Hôtel de Ville de la capitale des Gaules par la Maison de la boulangerie Loire-Rhône, avec Éric Amieux comme président.

Juliénas et le 9e arrondissement également récompensés

Deux autres artisans ont été décorés dans les catégories professionnelles. Alexandre Perraud, de la Maison Braillon à Juliénas (au nord du Rhône), a remporté le concours du meilleur pain au chocolat. De son côté, François Tardif, de la Maison Deschamp, dans le 9e arrondissement de Lyon, a décroché le titre de meilleur croissant au beurre.

La compétition a également récompensé le futur. Mathieu Grégoire, apprenti de la boulangerie Gay (Lyon 5e), s’est imposé dans les catégories baguette de tradition française et pain au chocolat. Amine Ridjalune, apprenti de la Boulangerie des Canuts (Lyon 4e), a quant à lui remporté le concours du croissant au beurre dans cette même catégorie.

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