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ZAC Urban’East de Saint-Priest. @Maps

Un site industriel de 6 500 m2 va s'implanter dans une commune près de Lyon en 2027

  • par Corentin Lucas

    • Sampa France, entreprise spécialisée dans les pièces de rechange pour poids lourds, remorques et autobus, prévoit de s’implanter dans la ZAC Urban’East, à Saint-Priest en 2027.

    Un nouveau site industriel se prépare à Saint-Priest, au sud-est de l'agglomération lyonnaise. Sampa France, fabricant de pièces de rechange pour les poids lourds, remorques et autobus, souhaite s'installer dans la ZAC Urban’East, en construisant un bâtiment de 6 569 m2. Le futur site comprendra un entrepôt de 4 525 m2, un espace industriel de 1 700 m2 ainsi que des bureaux selon les informations du Progrès.

    Le site accueillera un système automatisé capable de stocker 24 000 emplacements de petites pièces. Plus de 10 000 emplacements seront ajoutés pour les palettes afin d’accélérer le plus possible la préparation des commandes et de dépasser 94% de disponibilité des pièces sur le marché européen. Le projet prévoit également une activité de remise à neuf de composants dans le but de répondre aux enjeux écologiques.

    Pour cette nouvelle implantation à Saint-Priest, Sampa France peut compter sur l’accompagnement de Business France, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et d’OnlyLyon. Le projet est également soutenu financièrement par Bpifrance, Banque Populaire et le Crédit Agricole. La livraison du site est annoncée pour le deuxième trimestre de l'année 2027.

    Lire aussi : Dans les quartiers prioritaires d’Auvergne-Rhône-Alpes, les créations d’entreprises explosent mais peinent à durer

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