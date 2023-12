La semaine de 4 jours pourra être expérimentée pendant un an par les agents de Villeurbanne en 2024, avant une possible pérennisation de la mesure en 2025.

Après la Métropole de Lyon et les villes de Lyon ou encore Ecully, la municipalité socialiste de Villeurbanne s’apprête à son tour à expérimenter la semaine de 4 jours. En 2024, pendant un an, les agents qui le souhaitent pour faire évoluer leur planning de travail "sur la base du volontariat", précise Olivier Glück, l’adjoint aux ressources humaines du maire Cédric Van Styvendael. Seule condition, les participants devront rester dans le cadre réglementaire des 1 607 heures de travail par an imposées aux employés de la fonction publique.

Une demande des agents

"À Villeurbanne, c’est une demande qui a été formulée par les agents et les représentants du personnel", dès 2022, ajoutait Olivier Glück lors du conseil municipal du 14 décembre. L’élu espère que l’expérimentation adoptée par le conseil municipal permettra de renforcer l’attractivité des services de la ville, qui a "de plus en plus de difficultés à recruter sur de nombreux métiers".

Quatre options seront proposées aux volontaires, sur 4 jours, 4,5 jours ou encore 5 jours :

Option 1 : 35h15 par semaine sur 4 jours. Sans récupération, soit 8h49 de travail par jour ;

35h15 par semaine sur 4 jours. Sans récupération, soit 8h49 de travail par jour ; Option 2 : 35h40 par semaine sur 4,5 jours. Avec 3 jours de récupération, soit 7h56 de travail sur 4 jours et 3h58 pour la demi-journée restante.

35h40 par semaine sur 4,5 jours. Avec 3 jours de récupération, soit 7h56 de travail sur 4 jours et 3h58 pour la demi-journée restante. Option 3 : Une alternance entre la semaine de 5 jours et la semaine de 4 jours. Avec 35h40 par semaine et 3 jours de récupération, soit 7h56 de travail par jour.

Une alternance entre la semaine de 5 jours et la semaine de 4 jours. Avec 35h40 par semaine et 3 jours de récupération, soit 7h56 de travail par jour. Option 4 : 38 heures de travail par semaine sur 5 jours. Avec 17 jours de récupération.

Maintenir la continuité du service public

Sur le papier, la mesure vise également à permettre aux agents de mieux concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle, ce qui se traduirait par une meilleure productivité au travail. "Les retours d’expérimentation dans d’autres structures démontrent sans ambiguïté la réduction des arrêts maladie, et l’amélioration de la santé mentale et physique, car une semaine de 4 jours c’est du temps pour se déconnecter", fait valoir l’élu de la majorité Zémorda Khelifi, qui connaît bien le sujet puisqu’elle l’a porté pour la Métropole de Lyon en sa qualité de vice-présidente aux ressources humaines.

"Un certain nombre de questions peuvent se poser, notamment au niveau de l’impact sur l’organisation des services, les horaires d’ouverture au public sans nécessiter de création de poste" Loïc Chabrier, élu d'opposition

Favorable à l’expérimentation, le conseiller municipal d’opposition Loïc Chabrier a toutefois appelé à la vigilance pour que soit maintenue "la continuité du service public" et que cette évolution des conditions de travail des agents ne conduise pas à la fermeture des services à certaines heures. Au risque d’impacter les usagers.