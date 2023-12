La réponse incendiaire du syndicat du SDMIS du Rhône au président du département

Le syndicat majoritaire des sapeurs-pompiers du Rhône s'indigne des déclarations du président du Département s'interrogeant sur la gestion financière du SDMIS.

C'est peu dire que le syndicat SUD SDMIS, majoritaire chez les sapeurs-pompiers du Rhône, a été agacé par les déclarations du président LR du Rhône, Christophe Guilloteau. Dans un communiqué cinglant, le syndicat invite l'élu à tenter "de combler le canyon que vous avez creusé avec les agents du SDMIS", après que ce dernier s'est interrogé sur la gestion financière des pompiers du Rhône.

"Il parait évident que vous « aimez » les sapeurs-pompiers dès lors que cela ne vous coûte rien !"

Lors de l'assemblée plénière du Département, Christophe Guilloteau a en effet fait voter une rallonge de 5 % des contributions, portant la participation de la collectivité à 24,1 millions d'euros sur les 154 millions d'euros de budget total du SDMIS. Néanmoins, cette contribution est conditionnée à un engagement du SDMIS à réduire le montant de ses investissements annuels et à proposer une diminution du parc d'engins et échelonner ses projets immobiliers sur une période plus longue.

"Je veux savoir exactement ce qu'il s'est passé [...] On n'est pas là pour se cacher les choses. Or, je note qu’il y a eu récemment un audit financier que nous n’avons jamais vu", a lancé Christophe Guilloteau. "Vous êtes également président du CNSPV de puis le 9 février 2022 (Conseil National des Sapeurs-Pompiers Volontaires) et à 4 euros en 2022 et 11 euros en 2023 par habitants du Rhône hors métropole, il parait évident que vous « aimez » les sapeurs-pompiers dès lors que cela ne vous coûte rien !", tance en réponse SUD SDMIS.

Le syndicat rappelle par ailleurs que "le SDMIS est le service incendie et secours de catégorie A qui a la plus faible part des dépenses de personnel dans les dépenses de fonctionnement". Le coût par habitant du SDMIS est de 78,59 €, légèrement plus élevé que le coût moyen par habitant des 21 SDIS de catégorie A en France s'élevant à 78,16 €. A titre de comparaison,

SUD SDMIS en profite pour rappeler et saluer les campagnes de renfort extra départementales et internationales comme lors des feux de forêts dans le Sud et Sud-Ouest ou lors des mégafeux au Canada.