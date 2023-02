A Ecully, le maire LR veut "un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle"

Le maire d'Ecully, dans la Métropole de Lyon, propose à ses agents de disposer d'une demi-journée de repos supplémentaire, en concentrant les heures sur quatre jours et demi.

Le rapport au travail et sa place dans la vie des Français est, depuis plusieurs mois, au cœur de débats économiques. Les difficultés de recrutement de certains secteurs d'activité, puis la réforme des retraites, ont mis en lumière un changement de paradigme, notamment chez les jeunes.

Une nouvelle place pour le travail

Selon une étude BVA Opinion, réalisée en octobre 2022 pour l'école de commerce ISC Paris, 41 % des 18-24 ans interrogés attendent de leur job de rêve, "un sentiment de bien-être au travail". 37 % attendent de leur côté "du temps libre pour la vie personnelle".

64 % des salariés se disent prêts passer à la semaine de quatre jours. Etude ADP de mai 2022

Dans la Métropole de Lyon, l'entreprise LDLC s'est lancée en janvier dernier dans la semaine de quatre jours en réduisant le temps de travail à 32 heures hebdomadaires. Un dispositif dont s'est inspiré Sébastien Michel, maire Les Républicains de la commune d'Ecully.

"Un peu de souplesse"

L'édile de son côté a lancé une expérimentation en décembre 2021. 35 heures, réparties sur quatre jours et demi pour "trouver un peu de souplesse et avoir un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle". Les nombreuses demandes de temps partiel notamment ont convaincu l'élu du bien-fondé d'un tel dispositif. Le groupe LDLC propose à ses salariés une semaine de 32 h en quatre jours. ©Street view - Google Maps

"Cela permet de se dégager du temps sans avoir de perte de pouvoir d'achat", détaille-t-il. Encore au stade d'expérimentation pour un bilan prévu dans les prochains mois, Sébastien Michel a soumis sa réflexion aux membre de son parti.

"Un agent mieux dans sa vie est un agent plus performant au travail." Sébastien Michel, maire d'Ecully

"Je propose que l'on essaye, là où c'est possible, la semaine de quatre jours avec 36 h de travail, tente l'élu. En France, j'estime que l'on ne travaille pas assez, mais on ne peut pas simplement promettre du sang et des larmes. En contrepartie, on donne un jour libre de plus."

L'idée pourrait séduire si l'on en croit l'étude menée par ADP montrant que 64 % des salariés se disent prêts passer à la semaine de quatre jours. "Cela permettrait de redonner de l'attractivité aux métiers de la fonction publique pour attirer de jeunes talents", assure Sébastien Michel.

Une expérimentation à l'Ursaff de Picardie

Le 31 janvier, le ministre de la Fonction publique, Gabriel Attal, a annoncé le lancement d'une expérimentation similaire à ce que propose l'élu LR. Les agents de l'Ursaff Picardie travaillant 36 h par semaine pourront, s'ils le souhaitent, disposer d'un jour de repos supplémentaire chaque semaine.

"Nous devons innover, tester, expérimenter mais sans rien imposer, sans étouffer sous les réglementation, insiste Sébastien Michel. Un agent mieux dans sa vie est un agent plus performant au travail."