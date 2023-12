Vente d'alcool, feux d'artifice... les mesures d'interdiction pour le Nouvel An à Lyon

Il sera interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique pour la soirée du Nouvel An à Lyon. Les mesures d'interdiction ont été prises ce mardi par la préfecture du Rhône.

Comme chaque année, les services de l'Etat prennent différentes mesures d'interdiction pour la soirée du Nouvel An. La préfecture du Rhône a pris ce mardi l'arrêté établissant les différentes contraintes.

La vente d'alcool à emporter interdite dès 20 h

Dès dimanche à 17 h et jusqu'au lundi à 11 h, il sera interdit de consommer de l'alcool en groupe sur la voie publique "en dehors des lieux prévus à cet effet". Les services de l'Etat rappellent en effet que "la consommation d’alcool sur la voie publique peut être à l’origine d’altercations ou de troubles graves sur la voie publique".

Par ailleurs, dès 20 h le dimanche, il ne sera plus possible d'acheter de l'alcool à emporter dans l'ensemble des communes du Rhône. Le transport, la détention et la vente de carburant en récipient portable seront également interdits pour prévenir d'éventuels feux de véhicules. Ces mesures s'appliqueront également aux feux d'artifice et tout autre engin pyrotechnique.