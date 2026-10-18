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L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
L’après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy

Lyon pillée, les premiers chiffres de la Préfecture

  • par Amaury Perrin
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    • En marge de la mobilisation du 17 octobre puis toute la nuit, de nombreux commerces de la presqu'île ont été vandalisés et pillés par des casseurs et black blocs à Lyon. Les premiers chiffres sont tombés.

    La tension était encore palpable dans l'air lyonnais ce dimanche matin. Après les évènements inédits qui ont secoué Lyon en marge de la manifestation contre la vie chère, le maire de Lyon, Grégory Doucet, et le préfet du Rhône, Etienne Guyot, se sont rendus en presqu'île pour rencontrer les commerçants et faire un premier bilan. Le nombre de commerces touchés et d'émeutiers interpellés ne cesse ainsi d'augmenter. Et ce malgré "un important dispositif de sécurité", selon Etienne Guyot.

    Lire aussi : Lyon en proie aux casseurs : la liste des enseignes pillées et dégradées en presqu'île s'allonge

    160 casseurs et pillards interpellés jusqu'au matin

    Et pour cause, environ 20 000 personnes se sont réunies dans les rues de Lyon selon la Préfecture du Rhône. Comme souvent, des casseurs accompagnaient les différents cortèges qui se dispersaient entre les places Bellecour, Terreaux et Guichard, ainsi que dans plusieurs rues voisines.Vêtus de noir, cagoulés et parfois même masqués, ces jeunes ont rapidement fait monter la pression ce samedi après-midi, allant jusqu'à incendier l'antenne de l'office de tourisme de la place Bellecour.

    Après quoi, les forces de l'ordre, qui ont essuyé une centaine de blessés, ont rapidement dispersé les émeutiers qui se sont répandus dans les rues adjacentes pour s'en prendre aux commerces. "Il y'avait une tactique de la part des émeutiers qui se sont séparés en groupes et ont attaqué les forces de sécurité", a indiqué le préfet. Et d'ajouter : "Ils étaient accompagnés de pillards qui s'en sont pris à un certain nombre de magasins, à tout ce qui représentait des biens". En fin d'après-midi, la police avait donc interpellé une vingtaine d'individus violents.

    Au cours de la soirée et durant la nuit, les casseurs ont poursuivi leurs exactions et pillé de nombreux magasins. Ils ont notamment ciblé une trentaine de commerces dans les rues Victor-Hugo, de la République et du Président-Édouard-Herriot. "Je ne peux pas vous dire d'où viennent ces individus, je ne sais pas si c'est de la banlieue ou d'ailleurs mais on va analyser tout ça", assurait ce matin Etienne Guyot. Finalement, les forces de l'ordre ont donc interpellé 160 individus au total, dont 36 mineurs. "Ces personnes vont être étudiées, on va vite savoir s'ils sont déjà connus des forces de police", a soutenu l'édile. Un nombre qui devrait bien sûr grossir ces prochains jours grâce au travail de la police.

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