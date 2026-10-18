Lyon pillée, les premiers chiffres de la Préfecture

En marge de la mobilisation du 17 octobre puis toute la nuit, de nombreux commerces de la presqu'île ont été vandalisés et pillés par des casseurs et black blocs à Lyon. Les premiers chiffres sont tombés.
La tension était encore palpable dans l'air lyonnais ce dimanche matin. Après les évènements inédits qui ont secoué Lyon en marge de la manifestation contre la vie chère, le maire de Lyon, Grégory Doucet, et le préfet du Rhône, Etienne Guyot, se sont rendus en presqu'île pour rencontrer les commerçants et faire un premier bilan. Le nombre de commerces touchés et d'émeutiers interpellés ne cesse ainsi d'augmenter. Et ce malgré "un important dispositif de sécurité", selon Etienne Guyot.
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160 casseurs et pillards interpellés jusqu'au matin
Et pour cause, environ 20 000 personnes se sont réunies dans les rues de Lyon selon la Préfecture du Rhône. Comme souvent, des casseurs accompagnaient les différents cortèges qui se dispersaient entre les places Bellecour, Terreaux et Guichard, ainsi que dans plusieurs rues voisines.Vêtus de noir, cagoulés et parfois même masqués, ces jeunes ont rapidement fait monter la pression ce samedi après-midi, allant jusqu'à incendier l'antenne de l'office de tourisme de la place Bellecour.
Après quoi, les forces de l'ordre, qui ont essuyé une centaine de blessés, ont rapidement dispersé les émeutiers qui se sont répandus dans les rues adjacentes pour s'en prendre aux commerces. "Il y'avait une tactique de la part des émeutiers qui se sont séparés en groupes et ont attaqué les forces de sécurité", a indiqué le préfet. Et d'ajouter : "Ils étaient accompagnés de pillards qui s'en sont pris à un certain nombre de magasins, à tout ce qui représentait des biens". En fin d'après-midi, la police avait donc interpellé une vingtaine d'individus violents.
Au cours de la soirée et durant la nuit, les casseurs ont poursuivi leurs exactions et pillé de nombreux magasins. Ils ont notamment ciblé une trentaine de commerces dans les rues Victor-Hugo, de la République et du Président-Édouard-Herriot. "Je ne peux pas vous dire d'où viennent ces individus, je ne sais pas si c'est de la banlieue ou d'ailleurs mais on va analyser tout ça", assurait ce matin Etienne Guyot. Finalement, les forces de l'ordre ont donc interpellé 160 individus au total, dont 36 mineurs. "Ces personnes vont être étudiées, on va vite savoir s'ils sont déjà connus des forces de police", a soutenu l'édile. Un nombre qui devrait bien sûr grossir ces prochains jours grâce au travail de la police.
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Les casseurs de LFI et autres « wesh-wesh » bénéficieront de toute manière de la complaisance des juges socialistes ou communistes, quand ce ne sera pas du maire de Lyon lui même et de son équipe ... La prochaine étape sera ainsi le pillage et les incendies des appartements particuliers du centre-ville. C'est inéluctable.
Le syndrome de Malik Oussekine depuis 40 ans fait que l'état et les autorités préfèrent voir les forces de l'ordre ou pompiers blessés, qu'un blessé grave ou mort du côté des insurrectionnels.
Il n'y a aucun courage politique pour renverser la situation et rétablir l'ordre en France. Et il n'y en, aura pas de sitôt ... En attendant nous n'aurons que des formules verbales sans consistance sur les différents plateaux télé.
C'est sur que les charges de cavalerie, le mitraillage des manifestants etc ont bien portés leurs fruits en 1789, 1831, 1834, 1848... 😀
La jeunesse ne veut plus de la gérontocratie francaise et sa fiscalité confiscatoire au profit de la caste des boomers qui ont pillé le pays, faites vous donc a l'idée que la paix sociale ne sera qu'une illusion jusqu'au jour où ces injustices seront réparées 😉