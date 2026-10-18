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Lyon : une cagnotte solidaire pour les commerçants de la Presqu’île saccagés et pillés

  • par La Rédaction

    • Après les violences survenues samedi 17 octobre, un chef d'entrerpise, un chef d'entreprise lyonnais lance une cagnotte sur Leetchi pour aider les commerçants touchés.

    Samedi 17 octobre, des dizaines de commerces du coeur de la Presqu’île de Lyon ont été saccagés et pillés. Les dégradations se sont poursuivies jusqu’au dimanche matin. Face à cette situation,
    Simon Berna, CEO d’Axe Capital, situé dans le 2e arrondissement, quartier sévèrement touché,
    a décidé d’agir. "Les commerçants qui ont été pillés, ce sont nos voisins : ceux que nous croisons chaque matin et qui font vivre ces rues. Nous ne pouvions pas rester sans rien faire."

    L’entreprise a donc lancé une cagnotte solidaire sur Leetchi pour aider les commerçants à "se relever vite : remplacer une vitrine, reconstituer un stock, tenir en attendant les assurances, rouvrir le rideau".

    L’intégralité des fonds sera reversée aux commerçants bénéficiaires et aux associations de commerçants
    à parts égales, explique-t-il, "avec un suivi public de chaque versement".

    Les associations de commerçants sont invitées à relayer la cagnotte auprès de leurs adhérents et à signaler les commerces touchés qui souhaitent en bénéficier.

    La cagnotte est accessible sur Leetchi : "Soutien aux commerçants de Lyon saccagés et pillés"

    Lire aussi : Emeutes à Lyon : vers un fonds de solidarité pour les commerçants ?

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