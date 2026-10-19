Drôme : après neuf mois de travaux, la déviation de Suze-la-Rousse est ouverte à la circulation

Inaugurée samedi 17 octobre, la nouvelle déviation de Suze-la-Rousse, dans la Drôme, permet désormais aux automobilistes de contourner le centre du village. Un chantier de 5,8 millions d'euros destiné à réduire le trafic et les nuisances pour les habitants.

C'est un changement attendu de longue date par les habitants de Suze-la-Rousse. Depuis samedi 17 octobre, les automobilistes disposent d'un nouvel itinéraire de 2,2 kilomètres pour éviter la traversée du centre-bourg.

Jusqu'à présent, quelque 9 200 véhicules circulaient quotidiennement dans le village, dont plus de 10 % de poids lourds. Une fréquentation importante, à l'origine de nuisances sonores, de pollution et de difficultés de circulation pour les riverains.

Un investissement de 5,8 millions d'euros

Entièrement financée par le Département de la Drôme, la nouvelle déviation représente un investissement de 5,8 millions d'euros. Elle comprend une route à deux voies et trois carrefours giratoires, tout en maintenant les accès aux exploitations agricoles et aux voies locales.

L'objectif est de détourner une partie du trafic de transit, notamment les poids lourds, afin de sécuriser les déplacements et d'améliorer le cadre de vie dans le centre du village.

Des aménagements paysagers encore prévus

Débutés le 12 janvier dernier, les travaux se sont achevés le 16 octobre, conformément au calendrier annoncé. Le chantier intègre également des dispositifs de gestion des eaux pluviales et des mesures destinées à préserver la biodiversité. Les dernières plantations et les aménagements paysagers seront réalisés en novembre.

Inaugurée en présence de plusieurs élus locaux, dont le président du Conseil départemental Franck Soulignac et le maire Hervé Medina, cette nouvelle infrastructure doit également faciliter les déplacements entre les communes du secteur. Reste désormais à mesurer, dans les prochains mois, son impact réel sur la circulation au cœur de Suze-la-Rousse.