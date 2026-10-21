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Grégory Doucet le vendredi 27 mars 2026. (©OLIVIER CHASSIGNOLE/ AFP)

Émeutes du 17 octobre : Grégory Doucet reçu ce jeudi à Matignon aux côtés des maires de Paris et Marseille

  • par C.M.

    • Les trois édiles avaient demandé au Premier ministre Sébastien Lecornu d’être reçus à Matignon "face à l’ampleur des dégâts et la gravité de la situation" liées aux violences, dégradations et pillages commis en marge de la mobilisation nationale du 17 octobre.

    "Nous exigeons qu’un diagnostic précis soit établi, expliquant l’enchaînement d’événements ayant abouti à cette situation. Cela ne peut et ne doit pas se reproduire", écrivaient les maires de Lyon Grégory Doucet (Les écologistes), de Paris Emmanuel Grégoire (PS), et de Marseille Benoit Payan (DVG) dans une déclaration commune, après les violences et pillages commis dans leurs villes en marge de la mobilisation contre la vie chère le samedi 17 octobre.

    Les trois édiles demandaient ainsi à être reçus par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, "face à l’ampleur des dégâts et la gravité de la situation." Grégory Doucet, Emmanuel Grégoire et Benoit Payan seront bien reçus ce jeudi 22 octobre à Matignon.

    Le lendemain des faits, qui a notamment vu près de 200 commerces lyonnais pillés et l’office du tourisme incendié, Grégory Doucet déplorait "une catastrophe" et "un crève-cœur". Et d’ajouter : "Le chaos qui a régné sur la ville pendant plusieurs heures est abominable (…). Je ne veux pas vous dire qu'on a évité le pire, quand on voit l'état de la ville on ne peut pas dire ça, évidemment, mais on est arrivé à faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessés graves ici à Lyon."

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