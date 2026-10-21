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Le groupe Texas donner un concert à la LDLC Arena de Décines-Charpieu. @LDLC

Le groupe Texas débarque à Lyon pour un concert à la LDLC Arena en 2027

  • par Corentin Lucas

    • Le groupe écossais Texas fera son retour entre Rhône et Saône le 9 novembre 2027. La formation menée par Sharleen Spiteri se produira à la LDLC Arena de Décines-Charpieu.

    Les amateurs de pop-rock britannique ont rendez-vous en novembre 2027 à la LDLC Arena, à l’occasion de la venue du groupe Texas. Les écossais ont annoncé un concert dans la salle de Décines-Charpieu, le 9 novembre 2027, à l’occasion des 30 ans de la sortie de l’album White on Blonde.

    Paru en 1997, ce quatrième album de la formation menée par la chanteuse Sharleen Spiteri compte plusieurs titres emblématiques du groupe, dont Say What You Want et Black Eyed Boy. Une réédition anniversaire de l’album est d’ailleurs annoncée pour le mois de février.

    Une prévente dès le 29 octobre

    Cette date lyonnaise s’inscrit dans une tournée anniversaire qui traversera l’Europe. Deux dates sont prévues en France, dont celle de la LDLC Arena, huit ans après son passage aux Nuits de Fourvière à Lyon. Les fans pourront accéder à une prévente le 29 octobre prochain à 10h, avant l’ouverture générale de la billetterie, prévue le 30 octobre à 10h.

    Lire aussi : Lyon : un spectacle en hommage à Dalida prévue à la LDLC Arena pour 2028

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