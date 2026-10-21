Émeutes du 17 octobre : le couvre-feu et l’interdiction de rassemblement renouvelés ce mercredi soir à Lyon

En vigueur depuis lundi soir, l’arrêté interdisant les rassemblements ainsi que le couvre-feu sont renouvelés ce mercredi soir à Lyon.

Après un échange avec le maire de Lyon, Grégory Doucet, les représentants des commerçants et des professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, le préfet du Rhône Étienne Guyot renouvelle ce mercredi 21 octobre l’arrêté interdisant les attroupements, ainsi que le couvre-feu en Presqu’île de Lyon.

Toutes les manifestations, cortèges, défilés, attroupements et rassemblements revendicatifs sur la voie publique sont donc interdits dès 16 heures et jusqu’à 23 heures. Le couvre-feu est instauré quant à lui de 23 heures à 6 heures demain, jeudi 22 octobre. Les bars, restaurants, cinémas et les salles de spectacles restent ouverts, tandis que la circulation des transports en commun et des véhicules demeure possible.

Ces mesures s'appliquent dans les secteurs suivants : les voies et places délimitées au nord par la rue Constantine, place des Terreaux (exclue), la rue Joseph Serlin à l'est par le quai Jean-Moulin et le quai Jules-Courmont, quai Gailleton, (rive droite du Rhône), au sud par le cours de Condé, à l'ouest par le quai Joffre, quai Tilsitt, le quai des Célestins, Saint-Antoine et quai de la pêcherie (rive gauche de la Saône). Les ponts franchissant le Rhône et la Saône et desservant ces secteurs sont exclus du périmètre.

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Des dérogations possibles

Plusieurs dérogations sont toutefois possibles, comme cela était déjà le cas, notamment pour les déplacements nécessaires (rejoindre ou quitter son domicile ou hôtel), de santé (recevoir ou procurer des soins, urgence médicale), familiaux (assistance ou garde d’enfant), le transit sans arrêt à bord d'un véhicule sur les axes routiers traversant le périmètre concerné, les déplacements d’agents publics, des journalistes ou d’élus dans le cadre de leur activité professionnelle.

"Ce choix, qui s’inscrit dans le contexte des événements survenus depuis samedi dernier, permet d’apporter une réponse qui allie à la fois une sécurisation et une protection rassurante et efficace pour les commerçants et les habitants de la Presqu’Île tout en permettant la poursuite des activités des services et des commerces en soirée et offrant par la même occasion aux habitants la possibilité de se réapproprier leur quartier", indique la préfecture du Rhône.

Toute personne ne respectant pas ces interdictions s'expose à une contravention de quatrième classe, soit 135 euros d'amende.

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