Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration. @LC

Lyon : cinq personnes verbalisées cette nuit pour non-respect du couvre-feu

  • par LR

    • Alors que le couvre-feu a été prolongé hier par la préfecture du Rhône, cinq personnes ont été verbalisées dans la nuit de mardi à mercredi pour non-respect de l’arrêté.

    Pour la seconde nuit consécutive, le couvre-feu et l’arrêté interdisant les rassemblements revendicatifs en Presqu’île ont été prolongés pour la soirée de mardi à mercredi par la préfecture du Rhône. L’interdiction des manifestations, cortèges, défilés, attroupements et rassemblements revendicatifs sur la voie publique s’appliquait de 16 heures à 21 heures, tandis que le couvre-feu interdisait la circulation et la présence des personnes sur la voie publique entre 21 heures et 6 heures dans plusieurs secteurs de la Presqu’île.

    Lire aussi : La préfecture du Rhône renouvelle le couvre-feu et l’interdiction des rassemblements en Presqu’île de Lyon ce mardi

    Cinq personnes verbalisées

    Des mesures qui n’ont visiblement pas été respectées par tous. Les services de l’État indiquent ce mercredi matin que cinq personnes ont été verbalisées dans la nuit pour non-respect de l’arrêté. Pour rappel, le périmètre concerné par le couvre-feu touche une partie de la Presqu’île, délimitée par la rue Constantine et la place des Terreaux au nord, les quais du Rhône à l’est, le cours de Verdun au sud et les quais de Saône à l’ouest. Les ponts franchissant le Rhône et la Saône sont exclus du dispositif.

    L’accès aux bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles était toujours possible avant 21 heures et les forces de l’ordre avaient consigne de laisser sortir les personnes du périmètre sur présentation d’un justificatif (ticket de paiement, place de cinéma, etc.). Si le couvre-feu est une nouvelle fois prolongé ce mercredi, des dérogations sont toujours prévues pour les déplacements entre le domicile et le lieu de résidence, les motifs médicaux ou familiaux impérieux, les missions de service public et l’exercice professionnel des journalistes.

    Lire aussi : Émeutes du 17 octobre : au tribunal judiciaire de Lyon, des délinquants entre opportunisme et misère sociale

    à lire également
    JO 2030 : 320 000 euros d'indemnités de départ, les dépenses du Cojop épinglées

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Lyon : cinq personnes verbalisées cette nuit pour non-respect du couvre-feu 10:53
    JO 2030 : 320 000 euros d'indemnités de départ, les dépenses du Cojop épinglées 10:10
    Office du tourisme en feu place bellecour @William Pham
    Lyon : après l'incendie du 17 octobre, le toit de l'Office du tourisme va être démoli 09:33
    Lyon : après le défilé d'ultra-droite, l'UNEF accuse la préfecture de fermer les yeux 08:55
    Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne : le Sénat doit trancher sur l'avenir du dispositif 08:20
    d'heure en heure
    Avocate au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Émeutes du 17 octobre : au tribunal judiciaire de Lyon, des délinquants entre opportunisme et misère sociale  07:52
    La Drôme placé en vigilance jaune pour crues ce mercredi 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mercredi entre soleil et averses à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:13
    Rémi Zinck
    Internat Favre : "Il est insupportable pour beaucoup de Lyonnais de voir des jeunes à la rue", insiste Rémi Zinck 07:00
    Haute-Savoie : où devrait passer le Tour de France 2027 20/10/26
    Hélia Paukner nommée à la tête du Musée d’art contemporain de Lyon 20/10/26
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Émeutes du 17 octobre à Lyon : plusieurs dizaines de personnes condamnées à des peines de prison 20/10/26
    L’OL signe un partenariat de deux saisons avec une célèbre marque de boisson énergisante 20/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut