Lyon : cinq personnes verbalisées cette nuit pour non-respect du couvre-feu

Alors que le couvre-feu a été prolongé hier par la préfecture du Rhône, cinq personnes ont été verbalisées dans la nuit de mardi à mercredi pour non-respect de l’arrêté.

Pour la seconde nuit consécutive, le couvre-feu et l’arrêté interdisant les rassemblements revendicatifs en Presqu’île ont été prolongés pour la soirée de mardi à mercredi par la préfecture du Rhône. L’interdiction des manifestations, cortèges, défilés, attroupements et rassemblements revendicatifs sur la voie publique s’appliquait de 16 heures à 21 heures, tandis que le couvre-feu interdisait la circulation et la présence des personnes sur la voie publique entre 21 heures et 6 heures dans plusieurs secteurs de la Presqu’île.

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Cinq personnes verbalisées

Des mesures qui n’ont visiblement pas été respectées par tous. Les services de l’État indiquent ce mercredi matin que cinq personnes ont été verbalisées dans la nuit pour non-respect de l’arrêté. Pour rappel, le périmètre concerné par le couvre-feu touche une partie de la Presqu’île, délimitée par la rue Constantine et la place des Terreaux au nord, les quais du Rhône à l’est, le cours de Verdun au sud et les quais de Saône à l’ouest. Les ponts franchissant le Rhône et la Saône sont exclus du dispositif.

L’accès aux bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles était toujours possible avant 21 heures et les forces de l’ordre avaient consigne de laisser sortir les personnes du périmètre sur présentation d’un justificatif (ticket de paiement, place de cinéma, etc.). Si le couvre-feu est une nouvelle fois prolongé ce mercredi, des dérogations sont toujours prévues pour les déplacements entre le domicile et le lieu de résidence, les motifs médicaux ou familiaux impérieux, les missions de service public et l’exercice professionnel des journalistes.

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