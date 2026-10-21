Bison Futé hisse le drapeau orange sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi

La circulation s’annonce difficile en cette fin de semaine en Auvergne-Rhône-Alpes, aussi bien dans le sens des départs que des retours.

Le premier chassé-croisé des vacances de la Toussaint approche et la circulation sur les routes s’annonce compliquée en cette fin de semaine en Auvergne-Rhône-Alpes et de partout en France métropolitaine. Cela concernera aussi bien le sens des départs que des retours.

Plusieurs axes à éviter ce vendredi

"Dans le sens des départs, les usagers seront nombreux sur les routes desservant les frontières du Nord-est de l’Hexagone, la côte atlantique, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la façade méditerranéenne. Les difficultés devraient commencer en début d’après-midi et persister jusqu’en début de soirée", précise ainsi Bison Futé, qui hisse le drapeau orange.

Dans la région, il sera conseillé aux automobilistes d’éviter l’A46 et la RN 346 entre 16 heures et 19 heures, ainsi que l’A72 entre Nervieux et Saint-Étienne de 16 heures à 19 heures et la RN88 entre Saint-Étienne et le Puy-en-Velay, de 17 heures à 19 heures.

La circulation sera fluide dès samedi et jusqu’à la fin du week-end, dans les deux sens de circulation.