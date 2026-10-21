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Les réseaux Orange et Sosh perturbés par une panne généralisée à Lyon et partout en France

  • par LR

    • Depuis la fin de matinée, il est impossible pour les clients Orange et sa filiale Sosh de téléphoner, envoyer un sms ou d’aller sur Internet en raison de "perturbations" sur le réseau.

    Impossible de téléphoner ou d’envoyer un sms ? Depuis la fin de matinée, ce mercredi 21 octobre, les opérateurs Orange et Sosh connaissent de graves perturbations sur leur réseau à Lyon et partout en France.

    À midi, près de 12 000 signalements ont été recensés sur la plateforme Downdetector, permettant aux utilisateurs de faire remonter des dysfonctionnements sur les services numériques.

    "Vous pouvez rencontrer actuellement des perturbations sur le réseau mobile Orange. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée", indiquait Orange à la mi-journée.

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