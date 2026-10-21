Drôme : santé mentale, cyberharcèlement, mode responsable… Les projets de 72 collégiens pour changer leur quotidien

Le château de Grignan dans la Drôme est en lice pour la finale du Monument préféré des français (Crédit : Loic Julien @Chateaux-de-la-Drome

Les 72 élus du Conseil départemental des jeunes de la Drôme ont présenté cinq projets imaginés au cours de leur mandat. Des initiatives autour de la santé mentale, du vivre-ensemble ou encore de l'environnement, destinées à sensibiliser les collégiens.

Ils ont entre leurs mains des projets pour améliorer le quotidien des jeunes Drômois. Élus en 2025, les 72 membres du 10e Conseil départemental des jeunes (CDJ) ont présenté devant les élus du Département le résultat d'une année de réflexion et de travail. Répartis en cinq commissions, ces collégiens ont imaginé des initiatives autour de problématiques qui les concernent directement.

Du cyberharcèlement à la santé mentale

Parmi les projets présentés, le festival "Écrans sans violence" vise à sensibiliser les élèves et leurs parents au cyberharcèlement. Théâtre d'improvisation, escape game et quiz doivent permettre d'apprendre à identifier ces situations et à y réagir. Les animations ont déjà été testées auprès de quatre classes de 5e.

La santé mentale occupe également une place importante. Avec "Moi ça va, et toi ?", les jeunes élus proposent une journée d'ateliers et d'échanges pour encourager les collégiens à parler de leurs difficultés et à mieux comprendre leurs émotions.

Une mode plus responsable et Madame de Sévigné

Les jeunes élus se sont aussi penchés sur les conséquences environnementales et sociales de la fast fashion. Ils ont créé une page internet proposant des conseils pour consommer autrement, après avoir rencontré plusieurs acteurs locaux du réemploi. Enfin, à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Madame de Sévigné, une vidéo tournée notamment au château de Grignan met en scène la marquise conseillant un élève en manque de confiance. Un quiz complète ce projet consacré au pouvoir des mots.

Ces cinq initiatives marquent la fin du mandat des jeunes élus. Une nouvelle promotion doit être élue en octobre, avant son installation officielle le 16 novembre prochain.