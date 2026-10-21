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Le PIPA accueille 188 sociétés sur plus de 1000 hectares de terrain @PIPA

Le Parc industriel de la Plaine de l’Ain se félicite de faire partie des 13 "sites clés en main" de l’État

  • par Corentin Lucas

    • Le Parc industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA), situé à Saint-Vulbas, figure parmi les 13 sites retenus par l’État dans le cadre du dispositif "sites clés en main". Une fierté pour la direction.

    Le Parc industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) entend poursuivre son développement industriel. Déjà labellisé en 2020, le site situé à Saint-Vulbas figure de nouveau parmi les 13 sites retenus par le gouvernement dans le cadre du dispositif "sites clés en main". L’annonce a été faite le 15 octobre dernier, lors de la 36e Convention des Intercommunalités de France, par Françoise Gatel, ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, et Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie.

    Ce dispositif vise à accélérer l’implantation de nouvelles activités industrielles en anticipant les démarches nécessaires à l’aménagement des terrains afin de réduire le plus possible les délais avant le lancement de leurs projets. Le PIPA possède la plus importante réserve foncière parmi les sites sélectionnés, avec 163 hectares disponibles pour accueillir de nouvelles activités. Au total, 1 000 hectares accueillent actuellement 188 entreprises, qui emploient plus de 8 000 personnes dans des secteurs allant de l’industrie à la logistique.

    "Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain est prêt à accueillir de nouveaux projets"

    "Cette labellisation est la reconnaissance d’une démarche d’anticipation inscrite dans le long terme et d’un travail de chaque jour. Dans un contexte où les industriels réclament avant tout de la rapidité et de la visibilité, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain est prêt à accueillir de nouveaux projets, avec des procédures anticipées en matière d’urbanisme, d’archéologie préventive et d’environnement, une offre foncière immédiatement mobilisable et un accompagnement efficace. L’exemple de Safran, qui a choisi d’implanter sa nouvelle usine de freins carbone sur notre territoire, est riche d’enseignements", explique Émilie Brot, directrice du syndicat mixte du Parc industriel de la Plaine de l’Ain.

    Le parc, qui célèbre ses 50 ans cette année, est situé à environ 30 minutes de Lyon et à proximité de la centrale nucléaire du Bugey. Le PIPA est aujourd’hui considéré comme un acteur majeur du développement économique du département de l’Ain.

    Lire aussi : Dans l’Ain, l’État veut faciliter les investissements et répondre aux difficultés de recrutement

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