Les maires d'Auvergne-Rhône-Alpes reçoivent une prime de 500 euros de l'État

La prime de reconnaissance de l’État envers les maires de 554 euros a été versée à chaque commune. Un courrier préfectoral adressé à un maire d’Auvergne-Rhône-Alpes, que Lyon Capitale a pu consulter, détaille les modalités de ce dispositif.

Une prime de 500 euros nets pour chaque maire de France. Cette mesure a causé de nombreux débats au Sénat en décembre 2025. Pour autant, elle a bien été appliquée. Lyon Capitale a d’ailleurs pu se procurer un courrier préfectoral envoyé en septembre dernier à un maire de la région. Le document rappelle que la loi des finances pour 2026 a créé une "reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État", autrement dit cette nouvelle prime annuelle, conformément à la volonté du Premier ministre Sébastien Lecornu lors de son arrivée à Matignon.

Concrètement, un versement de 554 euros est effectué par l’État à chaque commune de France, destiné à financer une prime de 500 euros nets pour le maire et 54 euros de cotisations sociales. Dans le courrier, la préfecture rappelle que si plusieurs maires se sont succédé au cours de l’année, notamment avec les élections municipales, la somme doit être répartie entre eux selon la durée de leur mandat. À Lyon, Grégory Doucet n’aura pas à partager cette somme, lui qui a été réélu pour un second mandat.

Près de 19,3 millions d’euros de dépenses

Lors de l’examen du budget 2026, le 10 décembre, le Sénat avait adopté le principe de cette prime. Mais la mesure avait suscité des critiques chez les élus. Certains estimaient qu’elle ne répondait pas aux difficultés rencontrées par les maires, d’autres ne comprenaient pas qu’un maire d’une petite commune puisse avoir le même versement qu’un maire d’une grande ville. La ministre de l’Aménagement du territoire, Françoise Gatel, avait défendu le dispositif en expliquant avoir entendu des maires y voir "un signe de reconnaissance" de leur rôle d’agents de l’État.

Si l’on additionne ces 554 euros versés par l’État aux 34 875 communes de France bénéficiant de cette prime, cela fait un total de 19,3 millions d’euros. Un montant très conséquent pour le pays, qui connaît un contexte de tensions sur les finances publiques. La question de la dette revient constamment sur la table. Et ce, alors que les discussions sont en cours au Parlement autour du budget 2027.

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