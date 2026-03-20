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Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

  • par LR

    • Ce vendredi 20 mars 2026 il n'y a plus qu'un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes concerné par une vigilance météo.

    La situation s'est légèrement améliorée dans les Alpes françaises et en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce vendredi 20 mars, il n'y a plus qu'un département en vigilance jaune avalanches. Il s'agit de l'Isère, tandis que la Savoie et la Haute-Savoie sont désormais épargnés.

    La vigilance sera de mise tout au long de la journée en Isère si vous avez prévu de vous rendre sur les pistes de ski ce vendredi, à la veille du weekend.

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