Élections régionales : les bureaux de vote ont ouvert à Lyon, ce qu’il faut savoir avant de se déplacer

Le deuxième tour des élections régionales et départementales se déroule ce dimanche 27 juin. 5 403 253 électeurs sont invités à se rendre aux urnes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures ce matin.

Les bureaux de vote de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont ouvert leurs portes ce dimanche matin, à 8 heures, pour le second tour des élections régionales et départementales. Dans la majorité des communes, ils fermeront à 18 heures. Un horaire repoussé à 20 heures dans les plus grandes villes, comme Lyon, pour permettre au plus grand nombre de se déplacer, et à 19 heures dans les communes de taille intermédiaire, à l’instar des villes-préfectures et des agglomérations autour des grandes villes.

Deux scrutins sauf dans la Métropole

Les électeurs devront voter deux fois ce dimanche, sauf pour la Métropole de Lyon. Les électeurs de la Métropole voteront seulement pour les élections régionales, car le conseil métropolitain, qui remplace le département, a déjà été élu en 2020.

Pour voter, vous devez vous rendre dans le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit, muni d'une pièce d'identité. En cas de doute, vous pouvez le retrouver l'adresse sur votre carte électorale ou sur service-public.fr.

266 155 inscrits sur les listes électorales à Lyon

Dans la capitale des Gaules, 266 155 électeurs sont attendus aux urnes, comme lors du premier tour dimanche dernier, où ils n’étaient toutefois que 35,64 % a s’être déplacés. Au niveau métropolitain, ce sont 797 736 Grand Lyonnais qui sont invités à voter, au 1er tour ils n’étaient cependant que 29,76 % à l’avoir fait. Enfin, à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parmi les 8 000 000 d’habitants, 5 403 253 sont inscrits sur les listes électorales et peuvent potentiellement s’exprimer pour élire l’un des trois candidats à la tête de la Région. Au 1er tour, seulement 1,7 million d’électeurs avaient déclaré leur intention.

Ce qu’il s’est passé dans l’entre-deux tours

