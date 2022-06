La ville de Lyon est divisée en quatre circonscriptions différentes, la une, la deux, la trois et la quatre. On connait désormais les candidats qualifiés au second tour dans ces circonscriptions. Le 19 juin il n'y aura que des duels entre la NUPES et Ensemble, le parti de la majorité présidentielle.

Le 1er tour des élections législatives a livré son verdict ce dimanche 12 juin à Lyon. Dans les quatre circonscriptions qui découpent la ville, les candidats investis par le parti de la majorité présidentielle Ensemble et l'union de la gauche Nupes se sont emparés des 1ère et 2e places. Au second tour il n'y aura donc que des duels entre Ensemble et Nupes.

Lire aussi : Législatives 2022 : découvrez les résultats du 1er tour à Lyon et dans le Rhône avec notre carte

Les résultats par circonscriptions

1ere circonscription :

Aurélie Griés (Nupes) / 37,75 %

Thomas Rudigoz (Ensemble) / 32,96 %

2e circonscription :

Hubert Julien-Laferrière (Nupes) / 35,49%

Loïc Terrenes (Ensemble) / 29,27 %

🔴#legislatives2022 "Il y a un vrai match entre la #FI et la majorité présidentielle [...] Il y a eu une vraie mobilisation de nos candidats", soutient Loïc Terrenes candidat #Renaissance dans la 2e #circonscription, qualifié pour le second tour. Cc @lterrenes pic.twitter.com/oLXD6aTQiG — Lyon Capitale (@lyoncap) June 12, 2022

🔴#legislatives Réaction d’Hubert Julien-Laferrière, candidat sortant dans la 2e #circonscription du #Rhône : « La dynamique de rassemblement autour de la #NUPES a fonctionné et a donné de l'espoir à un peuple de gauche. »

Cc @hub_laferriere pic.twitter.com/Tq78TbBRPZ — Lyon Capitale (@lyoncap) June 12, 2022

3e circonscription :

Marie-Charlotte Garin (Nupes) / 43,68 %

Sarah Peillon (Ensemble) / 28,27%

4e circonscription :

Anne Brugnera (Ensemble) / 34,1 %

Benjamin Badouard (Nupes) / 31,72 %

#Electionslégislatives La réaction de Benjamin Badouard, candidat #NUPES de la 4e #circonscription, en passe de se qualifier pour le second tour.

Cc @BBadouard pic.twitter.com/SHxgY3T2xs — Lyon Capitale (@lyoncap) June 12, 2022

Tous les résultats avec notre carte interactive