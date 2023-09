Easyjet annonce une nouvelle ligne entre Lyon et Prague 

La compagnie aérienne vient d’inaugurer une nouvelle liaison à partir du lundi 4 septembre entre Lyon et Prague.

En ce jour de rentrée scolaire, Easyjet vient d’élargir son offre de vols avec l’inauguration d’une nouvelle ligne. Cette nouvelle liaison reliant Lyon et Prague sera possible deux à trois fois par semaine, les lundis, vendredis et dimanches.

Un prix minimum de 35 euros

Pour les Lyonnais avec une envie de se diriger vers la capitale de la République tchèque surnommée "la ville aux mille tours et mille clochers", il faudra débourser au minium 35 euros pour un aller simple par personne.