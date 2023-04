Du soleil, du vent et pas plus de 12°c à Lyon mardi 4 avril

La journée de ce mardi 4 avril rait être particulièrement ensoleillée à Lyon, où des rafales allant jusqu’à 50 km/h sont attendues.

Le beau temps sera de rigueur ce mardi 4 avril entre Rhône et Saône. La journée s’annonce toutefois relativement fraîche, alors que selon les prévisions de Météo France il fera entre 3°c à 8 heures et 7°c à midi, puis au maximum 12°c dans l’après-midi et environ 9°c dans la soirée.

Le ressenti devrait toutefois être plus frais de près de 3°c en raison de la présence d’un vent soufflant assez fort. Des rafales pouvant souffler jusqu’à 50 km/h sont ainsi attendues dans l’après-midi et la soirée.